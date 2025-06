VOX Unde se vor odihni deputații în sezonul estival 2025?

La finele lunii iulie, deputații din legislatura a XI-a a Parlamentului R. Moldova își încheie mandatele. În timp ce unii preferă marea sau muntele, alții spun că nu au mai avut o vacanță în afara țării de când sunt deputați. Chiar și așa, gândul nu le stă la odihnă, ci la viitoarele alegeri parlamentare din 28 septembrie 2025.

Unde se vor odihni deputații în sezonul estival 2025?

Grigore Novac/ sursa: Facebook

Grigore Novac, deputatul Blocului Comuniștilor și Socialiștilor (BCS)

Cred că în ultimii 4 ani, dacă nu chiar 5, toată vara am petrecut-o în Moldova, acasă. Deci, nu am fost nicăieri, am vizitat R. Moldova – avem locuri frumoase, mult mai ieftine, nu e așa de costisitor și am explorat multe orașe turistice. Pentru mine ar fi o vacanță reușită dacă aș avea posibilitatea să fiu cu toți împreună, cu toate rudele. La sfârșit de iulie se încheie sesiunea de primăvară-vară, respectiv, luna august este o perioadă din punct de vedere politic mai slabă, nu prea sunt nici întâlniri, nici deplasări.

Anul ăsta poate să fie o excepție, ținând cont că în luna august începe perioada electorală și cred că o să fie ceva forfotă în politică, ținând cont că în septembrie avem scrutin parlamentar. Nu cred eu că o să fie mari schimbări, planificăm tot aici, în R. Moldova, să ne odihnim. Anul acesta nu am rezervat preventiv, nu-mi permit să vă zic dacă plec în vreo direcție sau alta.

Ana Racu/ sursa: alegeri.md

Ana Racu, deputată, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)



Nu am avut concediu de șapte ani, în sensul unui concediu de o lună. Nici nu m-am gândit vis-a-vis de acest subiect, din simplul motiv că fiica mea este studentă și are stagiul până la finele lunii iulie. Dacă o să merg în vacanță, probabil o să fie la sfârșitul lunii august și eventual în România sau Bulgaria, pentru cinci zile.

De regulă, combin odihna cu lucrul, iau calculatorul cu mine, dar anul ăsta chiar mi-am zis că cinci zile o să pot să merg cu familia strict pentru concediu. O vacanță reușită ar fi să am somn pe săturate, plimbări în aer liber și cât mai puține apeluri telefonice de urgență de la serviciu.

Alla Darovannaia/ sursa: alegeri.md

Alla Darovannaia, deputată, Blocul Comuniștilor și Socialiștilor (BCS)

Și 28 septembrie sunt alegerile, o să avem noi vacanță? Nu știu dacă o să avem vacanță propriu-zisă după finalizarea mandatului, de aceea, până la alegeri, nu plec nicăieri din R. Moldova. De fapt, nu am plecat din 2019, de când sunt deputat, nu am fost nici într-o vacanță, nici vara, nici iarna.

Eu merg de fiecare dată la casa părintească, la mama, la țară. Evident că anul acesta nu îmi schimb tradiția. Cea mai reușită vacanță este la mama, în localitatea în care m-am născut, pe malul Nistrului. De regulă, o săptămână sau două mă deconectez de la tot, în fiecare an e diferit. Anul acesta nu știu cum o să fie. O săptămână la sigur voi fi deconectată de la toate activitățile, voi fi doar la telefon. Doar eu și mama.

Olesea Stamate, deputată independentă

Încă nu am făcut planuri în acest sens. De regulă, încercăm să mergem cu familia, toți împreună, fie la munte, fie la mare. E mai degrabă un moment de unificare a familiei, să petrecem timpul împreună timp de câteva zile sau o săptămână. Dar pentru anul ăsta încă nu am făcut agenda. Cea mai bună strategie, atât timp cât îți permite activitatea, e să poți lăsa și telefonul deoparte. Din păcate, asta nu se întâmplă foarte des, să ai mai puține griji legate de serviciu.

Eu, deocamdată, nu am luat o decizie cu privire la continuarea sau nu a activității mele politice, de asta nu am încă niciun plan pentru luna august sau septembrie care ar viza cumva campania. Dar vedem cum va fi.