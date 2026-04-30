Votat în a doua lectură: R. Moldova elimină taxa vamală pentru mai multe produse din SUA

R. Moldova nu va aplica taxa vamală la importul mai multor produse din Statele Unite ale Americii. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în lectura a doua de 59 de deputați.

Astfel, potrivit unui comunicat de la Parlament, a fost exclusă taxa vamală la import pentru majoritatea produselor industriale, dar și pentru o serie de produse agricole.

Printre acestea se numără echipamente, instrumente și aparate de precizie, echipamente medicale, produse de nutriție sportivă, camere digitale și produse de protecție solară etc.

„Unele produse considerate sensibile pentru piața internă rămân supuse regimului tarifar actual – este vorba despre carnea de bovine, porcine și de pasare, laptele și produsele lactate, precum și zahărul și produsele zaharoase”, a precizat Legislativul.

Autorii menționează că proiectul urmărește restabilirea unei politici tarifare bazate pe reciprocitate în relația cu SUA.

În acest context, SUA ar putea menține sau reintroduce un tarif de 10% pentru produsele de origine moldovenească, ceea ce ar permite R. Moldova să recupereze o parte semnificativă din exporturile pierdute, în special în sectoarele cu valoare adăugată, precum produsele din fructe, vinurile sau bunurile agroindustriale și industriale.

Potrivit notei informative, taxele vamale la import influențează direct competitivitatea exportatorilor moldoveni și modul în care economia națională se integrează în lanțurile valorice globale.

Modificările legislative vor intra în vigoare la 1 iulie 2026.