Despăgubiri de 100 de milioane de lei pentru agricultorii afectați de înghețuri. Calendarul de subvenționare pentru 2025

Agricultorii ale căror culturi au fost afectate de înghețurile târzii din primăvara anului 2025 vor beneficia de despăgubiri în valoare de 100 de milioane de lei. Informația a fost confirmată de ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul unei conferințe de presă susținută marți, 26 august.

Ludmila Catlabuga a prezentat calendarul și mecanismele de subvenționare pentru agricultură în 2025, proiectele aflate deja în derulare, precum și rezultatele obținute până acum. „Știu din propria experiență cât de important este să poți munci zi de zi, cât risc și câte așteptări înseamnă fiecare zi petrecută pe câmp sau în fermă”, a declarat aceasta.

Conform anunțului, în perioada 1 octombrie – 1 decembrie 2025, vor fi deschise apelurile pentru plăți în avans, destinate proiectelor de infrastructură economică rurală, producției pe teren protejat, înființării plantațiilor de arbuști fructiferi și modernizării fermelor zootehnice.

În același interval va fi lansat și apelul pentru investiții etapizate. Potrivit ministrei, în 2024 proiectele sprijinite prin acest mecanism au primit în total 29 de milioane de lei și se află în prezent în proces de implementare.

O altă măsură anunțată este cea de subvenționare post-investiție, care va acoperi investițiile inițiate în anii 2024 și 2025. Apelul pentru depunerea dosarelor va fi deschis în perioada 13 octombrie – 11 decembrie 2025.

În acest context, ministra i-a îndemnat pe producătorii agricoli să nu amâne depunerea dosarelor până în ultima zi.

Referitor la sprijinul acordat fermierilor afectați de înghețuri, proiectul de hotărâre de guvern privind alocarea a 100 de milioane de lei se află în etapa de avizare. Ludmila Catlabuga a declarat că cererile de despăgubire vor putea fi depuse imediat după finalizarea procedurilor legale.