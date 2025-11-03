Fermierii pot accesa credite de până la 150 mii de euro pentru modernizarea serelor agricole și implementarea „tehnologiilor verzi”

Fermierii, tinerii antreprenori și femeile din mediul rural pot beneficia de credite de până la 150 de mii de euro pentru construcția și modernizarea serelor agricole, precum și pentru introducerea tehnologiilor prietenoase mediului. Inițiativa face parte din programele IFAD (Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă), implementate în Republica Moldova cu sprijinul financiar al Guvernului Suediei.

„Prin intermediul acestor credite, beneficiarii pot investi în construcția de sere moderne și eficiente energetic, adaptate condițiilor climatice actuale; sisteme inteligente de irigare și climatizare, pentru utilizarea eficientă a apei și resurselor; echipamente și tehnologii verzi, inclusiv panouri solare, senzori și soluții de automatizare; mijloace circulante – semințe, material săditor, fertilizanți ecologici și alte resurse necesare producției sustenabile”, se arată în comunicatul de presă emis de Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD.

Potrivit sursei citate, finanțarea poate fi combinată cu alte programe naționale, pentru a permite fermierilor dezvoltarea unor proiecte integrate și durabile, care să aducă stabilitate economică și eficiență energetică.

„Printre facilitățile oferite prin program se numără scutirea de TVA pentru bunurile finanțate din proiect; posibilitatea achiziționării echipamentelor second-hand, ceea ce reduce costurile de investiție; accesul la instituțiile financiare partenere IFAD, care oferă consultanță și sprijin în elaborarea proiectelor”, scrie sursa citată.