Volodimir Zelenski îi acordă lui Musk Ordinul Libertății, în contextul în care Kievul solicită acces la Starlink pe teritoriul Rusiei

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a acordat miliardarului american și directorului general al SpaceX, Elon Musk, Ordinul Libertății prin decret prezidențial pe 26 august, în contextul în care Kievul solicită aprobarea acestuia pentru a utiliza Starlink pe dronele care operează pe teritoriul Rusiei, informează Kyiv Independent.

Volodimir Zelenski a invocat „contribuțiile lui Musk la protejarea vieții și libertății umane, precum și la dezvoltarea relațiilor dintre popoarele Ucrainei și Statelor Unite” ca motiv al acordării distincției.

Distincția vine în contextul în care Ucraina încearcă să-și extindă utilizarea dronelor echipate cu Starlink împotriva lansatoarelor de rachete balistice rusești. Kievul speră că această tehnologie ar putea contribui la afectarea capacității Rusiei de a lovi orașele ucrainene.

Potrivit lui Zelenski, acordarea unui acces mai larg la Starlink pentru Ucraina ar putea reduce „tocmai acele capacități pe care Rusia se bazează pentru a prelungi războiul”.

Musk a rămas reticent în a permite terminalelor Starlink să funcționeze deasupra teritoriului rus. O persoană familiarizată cu această chestiune a declarat pentru Kyiv Independent că Musk consideră că aceasta reprezintă o „escaladare” a războiului.

Starlink asigură comunicații de mare viteză între pozițiile de luptă ucrainene și posturile de comandă. Atunci când este montat pe drone, sistemul poate oferi o conexiune greu de bruiat, care nu este afectată de limitările antenelor radio tradiționale.

Forțele ucrainene au utilizat din ce în ce mai des drone echipate cu tehnologia Starlink deasupra teritoriului ocupat de Rusia, în special la distanțe cuprinse între 50 și 200 de kilometri de linia frontului. Dronele au vizat rutele logistice rusești în zonele în care Kievul și-a extins campania de lovituri.

Relația Ucrainei cu Musk a fost mult timp strâns asociată cu fostul ministru al Apărării, Mykhailo Fedorov, care a colaborat cu SpaceX pentru a furniza terminale Starlink armatei ucrainene în primele etape ale invaziei rusești la scară largă.

Fedorov, care a fost demis la jumătatea lunii iulie, a inițiat, de asemenea, discuții cu Musk privind restricționarea utilizării de către forțele ruse a serviciului Starlink pe dronele care operează pe teritoriul ucrainean.

Fedorov a avertizat că accesul Rusiei la Starlink ar putea permite Moscovei să controleze operațiunile cu drone din Rusia, să modifice traiectoriile de zbor dincolo de raza de acțiune a sistemelor ucrainene de detectare radar și acustică și să vizeze avioanele F-16 ucrainene, sistemele Patriot și alte resurse militare.

În februarie 2026, SpaceX a interzis forțelor ruse utilizarea serviciului Starlink. Volodimir Zelenski a afirmat că această decizie a contribuit la succesele înregistrate de Ucraina pe câmpul de luptă în acest an.

Musk ar putea totuși să-și reconsidere opoziția față de permisiunea acordată Ucrainei de a utiliza Starlink deasupra teritoriului rus, a declarat Volodimir Zelenski reporterilor pe 22 august.