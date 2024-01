Vladimir Putin, în discursul de Anul Nou: „Munca pentru binele comun a unit societatea”

Președintele rus, Vladimir Putin, a ținut, tradițional, un discurs cu prilejul sosirii Noului An. Acesta a făcut doar o referire trecătoare la război, dar a declarat că „nu există nicio forță în lume care să-i divizeze pe ruși și să oprească dezvoltarea Rusiei”.

„În anul care se încheie am muncit din greu și am făcut multe, am fost mândri de realizările comune, ne-am bucurat de succese și am fost fermi în apărarea intereselor naționale, a libertății și securității noastre, a valorilor noastre, care rămân un sprijin de nezdruncinat pentru noi”, a spus președintele rus la începutul discursului.