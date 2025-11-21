Vladimir Putin declară că Rusia a primit planul de pace al SUA

Vladimir Putin, care s-a adresat membrilor consiliului său de securitate la Moscova, și-a exprimat sprijinul pentru planul de pace pentru Ucraina elaborat de Statele Unite în 28 de puncte, afirmând că acesta poate „forma baza unei soluții finale de pace” în Ucraina, potrivit BBC.

Vorbind la o reuniune a consiliului de securitate rus de la Moscova, el spune că propunerile lui Donald Trump au fost discutate la summitul celor doi președinți din Alaska, în august.

Putin a descris planul în 28 de puncte, dezvăluit recent, ca fiind o versiune „modernizată” a planului din august.

„Planul de pace al președintelui Trump pentru soluționarea situației din Ucraina a fost discutat înainte de întâlnirea din Alaska. În cursul acestei discuții, partea americană ne-a cerut să facem anumite compromisuri și să dăm dovadă de flexibilitate, așa cum au spus.

În timpul discuțiilor de la Anchorage, am confirmat că, în ciuda anumitor probleme și dificultăți complexe pentru noi, am confirmat totuși că suntem de acord cu aceste propuneri”, a declarat Putin.

Putin a continuat spunând că Ucraina a refuzat să accepte propunerile.

„Cred că acesta este motivul pentru care a apărut o nouă versiune, în esență modernizată, a planului, care cuprinde acum 28 de puncte. Avem textul său”, spune Putin.

„Cred că și acesta poate forma baza unei soluții finale de pace”, a mai spus el.