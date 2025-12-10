Vladimir Plahotniuc se apără în instanță cu articole publicate pe Ziarul de Gardă

Articole ale Ziarului de Gardă, stenograma discuțiilor dintre oligarhul Ilan Șor și ex-premierului Vlad Filat, în care cei doi discută despre chiloții lui Filat, cardurile de aur ale lui Șor și mașina plină cu rahat adusă de Usatîi în fața sediului PLDM, sentința motivată din dosarul fostului premier Filat și cele trei rapoarte ale comisiilor parlamentare de anchetă, care au examinat situația sistemului bancar în perioada în care erau devalizate cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank – acestea sunt probele prezentate miercuri, 10 decembrie 2025, de apărătorii lui Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”.

Avocatul Lucian Rogac a menționat în instanță că aceste probe materiale care se referă la capătul de acuzare privind crearea și conducerea unui grup criminal organizat, care i se impută lui Plahotniuc.

Examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, continuă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, cu etapa cercetării probelor apărării. Nici în ședința de miercuri, 10 decembrie 2025, Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat în instanță.

În cele trei ore de ședință, apărarea a dat citire probelor care l-ar disculpa pe Vladimir Plahotniuc pe capătul de acuzare privind crearea și conducerea unui grup criminal organizat.

Articole ZdG, citite în instanță de avocații lui Plahotniuc

Ziarul de Gardă a fost printre sursele mass-media consultate de procurori în faza inițială a investigării rolului lui Vladimir Plahotniuc în schema de fraudare a sistemului bancar din R. Moldova, incluzând articole ZdG în lista probelor acuzării.

Articolele ZdG servesc drept probe și pentru apărare. în ședința din 10 decembrie, avocații lui Vladimir Plahotniuc au citit două articole publicate de Ziarul de Gardă.

Este vorba despre articolul „Autodenunţul lui Ilan Şor şi reacţia persoanelor vizate”, publicat în 2015, și „Dosarul Filat, necenzurat: nume de persoane, denumiri de firme și sute de milioane de lei”, publicat în în ianuarie 2018.

Rapoartele comisiilor parlamentare de anchetă, în lista probelor materiale ale apărării

În cadrul aceleiași ședințe, avocata din oficiu Victoria Burduja a lecturat cele trei rapoarte ale comisiilor de anchetă care au examinat situația sistemului bancar în perioada în care erau devalizate cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Primul – Raportul Comisiei de anchetă condusă de fostul deputat Oleg Reidman, realizat în 2013 și care se referă la corectitudinea managementului Băncii de Economii a Moldovei în perioada 2010-2012.

Al doilea – Raportul Comisiei de anchetă condusă de deputatul ex-deputatul Iurie Chirinciu, realizat în 2015 și care se referă la situaţia de pe piaţa financiară şi valutară a Republicii Moldovam, măsurile întreprinse pentru stabilizarea cursului de schimb a leului moldovenesc în raport cu valutele

internaţionale şi situaţia de la cele trei bănci implicate în frauda bancară.

Al treilea – Raportul Comisiei de anchetă condusă de fostul deputat Alexandru Slusari, care se referă la elucidarea tuturor circumstanțelor devalizării sistemului bancar din Republica Moldova și investigării fraudei bancare.

Chiloții lui Filat, cardurile de aur ale lui Șor și mașina plină cu rahat adusă de Usatîi în fața sediului PLDM

Printre probele apărării examinate în ședința din 10 decembrie, se numără și stenograma discuțiilor dintre oligarhul fugar la Moscova după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, Ilan Șor, și fostul premier Vlad Filat, condmanat în același dosar. Interceptările atribuite celor doi au fost publicate pe canalul de Youtube al lui Renato Usatîi în 2015, cu doar câteva zile înainte de reținerea lui Filat.

În aproape toate discuțiile, Șor i se adresează lui Filat cu „Vladimir Vasilevici” sau cu „d-stră”. Totodată, Șor îi cere anumite sfaturi lui Filat, dar și ajutor într-un caz când Usatîi urma să protesteze la Orhei, care, potrivit acelorași discuții, ar fi aruncat o mașină plină cu rahat în fața sediului Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM). „Pot conta pe poliție?”, l-a întrebat Șor.

Într-o altă discuție, Filat pare să îl ia peste picior pe Șor, precizând că „am onoarea să vorbesc cu primarul de Orhei? … nici pe Putin așa nu-l aplaudă”. Totodată, deși Șor folosește cuvântul „dstră”, sau „Vladimir Vasilevici”, Filat îi răspunde cu „ce faci uăi”. În majoritatea discuțiilor în care Șor îi cere sfatul lui Filat, acesta îi mulțumește îndelung. „Mulțumesc, mulțumesc. Vă îmbrățișez…”

În timpul discuțiilor sunt folosite cuvinte necenzurate.

Totodată, discuțiile trădează un soi de dependență financiară a lui Filat de Șor, primul spunându-i că are nevoie de bani pentru chiloți, virați de pe „cardurile de aur” ale lui Șor.

Întrebat de procurorul Alexandru Cernei care este relevanța acestor interceptări, avocatul a menționat că trădează relația apropiată a lui Filat cu Șor, care l-ar disculpa pe Plahotniuc de acuzațiile privind crearea și conducerea unui grup criminal organizat.

Totodată, printre probele apărării examinate miercuri, 10 decembrie, se regăsește sentința de condamnare a lui Vlad Filat în dosarul „Frauda bancară”.



