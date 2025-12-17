Vladimir Plahotniuc, despre condițiile din Penitenciarul nr. 13: „Eu nu sunt alintat”. Fostul lider PDM ajunge, din nou, în fața instanței

Vladimir Plahotniuc a venit, din nou, în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”, ajuns la faza de examinare a probelor apărării. Fiind întrebat dacă este mulțumit de condițiile de detenție din Penitenciarul nr. 13, Vladimir Plahotniuc a declarat că „eu nu sunt alintat, chiar dacă eu am văzut alte condiții, eu nu sunt alintat. În celulă eu conspectez materialele (din dosar, n. red.)”.

Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului și finul de cununie al ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, a venit în calitate de martor în instanță. Plahotniuc a spus despre Candu că acesta „poate să confirme totul, el o să confirme adevărul și o să-l auziți aici. Fiecare martor exprimă ceea ce cunoaște. Din 168 de martori, au rămas 27”.

Întrebat dacă a fost „capul” schemei furtului miliardului, Plahotniuc a răspuns: „Sigur că nu. Doar că trebuie asta să probeze acuzarea, care n-are niciun martor”.

Înbrebat de jurnaliști de ce a fugit timp de șase ani de justiția din R. Moldova, Vladimir Plahotniuc a spus „Doamne ferește. De unde ați auzit asta? M-ați văzut așa prin tufișuri fugind?”.

Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de Plahotniuc

Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului.

Printre martorii apărării, se numără fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguțanu; foștii viceguvernatori al BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță; fostul administratori ai Băncii de Economii, Ion Ropot și Grigore Olaru; fostul administrator special al Unibank, Grate Ruslan; fostul administrator special al Băncii Sociale, Sergiu Berghie; fostul președinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman; fostul premier Iurie Lenacă; fostul vicepremier Andrian Candu; fostul ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu; fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu; fostul vicepreședinte al Parlamentului, Sergiu Sîrbu; foștii deputați Oleg Reidman și Veaceslva Ioniță;fostul președinte al BEM, Ivan Crivceanschii; fostul președinte al Consiliului de Administrare al BEM, Victor Bodiu; fostul președinte al consiliului de administrare al Băncii Sociale, Sergiu Albot; fostul președintele al consiliului de administrare al Unibank, Viorel Melnic; fostul președinte al comitetului de conducere al Victoriabank,Natalia Politov-Cangaș; fostul director de filială la Victoria Bank, Vitalie Lupu; Vladimir Andronachi; Olga Bondarciuc; Denis Ulanov; Olga Dnistrean; Angel Agachi și Alina Deleanu.