Viitorii angajați ai MAI vor fi instruiți să identifice și să analizeze probe digitale: un nou laborator, inaugurat la Academia „Ștefan cel Mare”

În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a fost inaugurat vineri, 30 octombrie, noul laborator de analiză digitală și investigații din surse deschise OSINT, anunță șefa Ministerului Afacerilor Interne (MAI) Daniella Misail-Nichitin. Potrivit ei, având un asemenea laborator, angajații MAI vor fi mai pregătiți să răspundă noilor riscuri din lumea digitală.

„Astăzi, fraudele, traficul de droguri, recrutarea victimelor traficului de persoane și multe alte activități ilegale lasă urme digitale. De aceea, este extrem de important ca oamenii din Ministerul Afacerilor Interne să fie pregătiți să le descopere, să verifice informațiile și să transforme datele în probe utile pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor. Îmi doresc ca acest laborator să fie locul în care viitorii polițiști și angajații din sistemul afacerilor interne să învețe practic cum să identifice surse relevante, să verifice autenticitatea imaginilor și materialelor video, să analizeze date publice și să documenteze corect rezultatele, cu respectarea legii și a drepturilor fundamentale”, a scris Daniella Misail-Nichitin pe Facebook.

Laboratorul a fost deschis în cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).