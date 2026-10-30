Aur pentru R. Moldova la Grand Slam-ul de la Abu Dhabi: cine este judocanul care a câștigat turneul

Judocanul Petru Pelivan a câștigat Grand Slam-ul de la Abu Dhabi, anunță Comitetul Național Olimpic și Sportiv din R. Moldova. El a obținut cinci victorii în categoria de greutate 81 kg.

Pelivan i-a învins pe judocanii Adrian Sulca din România, Georgii Elbakiev din Emiratele Arabe Unite, Zhalgas Kairolla, care a reprezentat Kazahstanul, Dimitri Gochilaidze din Georgia și Eetu Ihanamaki, reprezentant al Finlandei.

În 2026 Petru Pelivan a mai cucerit argintul la Grand Slam-ul de la Astana și bronzul la Grand Prix-ul de la Lima.