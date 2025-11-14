VIDEO Vezi că poți! Spațiu mic și planuri mari. Astfel a început o tânără din Cahul, care azi deține o rețea de școli de IT în mai multe raioane din țară

Maria Pasat are 31 de ani și este originară din Cahul. Imediat după absolvirea facultății a făcut ceea ce unii nu îndrăznesc – a început. Fără resurse, dar cu o idee clară, a dorit să întemeieze o școală, așa că a pornit de la un curs – preda copiilor IT și robotică.

Pe măsură ce interesul pentru cursurile ei a crescut, a extins afacerea, a scris propriile programe de studii și a căutat soluții de finanțare. A obținut sprijin de la organizații internaționale și a deschis filiale în mai multe orașe din Moldova.

Astăzi, coordonează șapte centre educaționale. Împreună cu echipa a instruit mii de copii și adulți și dezvoltă cursuri pentru mame aflate în concediu și persoane cu dizabilități.

„Am făcut pași mici, dar siguri. Nu am avut garanția că va funcționa, dar am început. Important e să acționezi, nu să aștepți momentul perfect.”

Pentru tinerii care au idei, dar mai puțin curaj, exemplul Mariei arată că… poți, trebuie doar să vezi asta și să crezi.

