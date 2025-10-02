VIDEO Vezi că poți! O profesoară de educație fizică din Fălești și-a transformat grădina într-o afacere. Iată povestea

Cu doar un an în urmă, profesoară de educație fizică, Mariana Ursachi este astăzi agricultoare. Se mândrește cu produsele ei bio și își dezvoltă propria afacere la Fălești.

„Eu am lucrat în sistemul de educație și, la un moment dat, mi-am spus că îmi doresc să fac agricultură”, povestește Mariana.

Tânăra spune că simțea că în sufletul ei a încolțit o semincioară, care abia așteaptă să dea roade.



Dezvoltă o afacere, în care, de multe ori, dictează natura, are pierderi financiare și de recoltă, dar niciodată nu s-a gândit să renunțe, pentru că simte că are o legătură aparte cu pământul.

Ca să poată crește, a urmat cursuri de antreprenoriat, a oferit locuri de muncă și, mai nou, ajută oamenii din sat să-și vândă marfa la târgurile din capitală.



Mariana Ursachi, una dintre eroii campaniei „Vezi că poți”, îi îndeamnă pe tinerii de la noi să-și urmeze visul, să caute oportunități de a învăța, așa cum a făcut ea, să aplice la programe de finanțare și să muncească mult, pentru ca într-o zi să-și trăiască viața așa cum au visat.

Campania de comunicare „Vezi că poți!” este realizată de organizația nonguvernamentală Te Vezi, cu sprijinul financiar al Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului anual de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2025. ZdG este partener media al campaniei.