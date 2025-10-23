VIDEO VEZI CĂ POȚI! Cum și unde tinerii din Moldova pot învăța GRATUIT despre afaceri

Să începi o afacere nu înseamnă doar curaj și o idee bună — ai nevoie și de cunoștințe. Am pregătit în acest articol informații pentru tinerii la început de cale – despre cum pot învăța gratuit să-și transforme visul în business.

De la talent la cunoștințe

La doar 22 de ani, Nicoleta Surchici, care are un atelier de croitorie, a înțeles că talentul nu e suficient pentru a reuși în antreprenoriat. A început să caute oportunități de instruire, iar una dintre primele descoperiri a fost Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

„Pe site-ul ODA există o secțiune dedicată instruirilor. Am văzut toate cursurile disponibile, am ales tema care mă interesa și am aplicat. A fost foarte simplu”, povestește Nicoleta.

Cursuri gratuite pentru tinerii antreprenori

ODA este principala instituție a statului care oferă instruiri gratuite în domeniul afacerilor. Tinerii pot învăța cum să-și planifice o afacere, să gestioneze bugetul și să transforme ideile în acțiuni concrete.

„Sunt cursuri care te provoacă să generezi idei, să te vezi din alt unghi, să-ți descoperi punctele forte”, explică Ana Sochircă, Șefa Secției Formare Antreprenorială din cadrul ODA.

Cursurile au loc atât online, cât și în format fizic, iar accesul este gratuit pentru toți cei interesați de antreprenoriat.

Alte oportunități de instruire

Nu doar ODA oferă instruiri gratuite. Alte organizații și platforme pun la dispoziție programe adaptate tinerilor care vor să înceapă o afacere:

CEDA (Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri) — cursuri de orientare profesională și antreprenoriat.



(Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri) — cursuri de orientare profesională și antreprenoriat. MLearn — platformă guvernamentală de e-learning, unde poți învăța despre planificare, vânzări, resurse și inovare.



— platformă guvernamentală de e-learning, unde poți învăța despre planificare, vânzări, resurse și inovare. Dreamups, MEGA Generation, MentorMe, Yep! Moldova — programe și ateliere de antreprenoriat, mentorat și networking.



Prin aceste inițiative, tinerii din Moldova pot accesa gratuit informații practice și inspirație direct de la antreprenori cu experiență.

Educația economică în școli

Ministerul Educației și Cercetării încurajează, de asemenea, cultura antreprenorială în rândul elevilor. În 55 de licee din țară există deja ore opționale de educație economică, iar aproximativ o mie de elevi participă anual la aceste cursuri.

„Vom introduce mai multe elemente de educație financiară în disciplinele școlare, în special la matematică. Noul curriculum va fi gata în 2027, cu manuale și materiale moderne”, a declarat Ministrul Educației, Dan Perciun.

Urmărește în reportajul video ce alte oportunități de educație antreprenorială există pentru tinerii din Moldova și cum poți aplica la ele.

Campania de comunicare „Vezi că poți!” este realizată de organizația nonguvernamentală Te Vezi, cu sprijinul financiar al Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului anual de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2025. Parteneri media: TV8 și ZDG.