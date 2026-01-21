VIDEO „Vă rog, pâine”. Mesajul scris pe zăpadă de o femeie din regiunea Donețk, observat de militarii ucraineni

În Kosteantînivka, regiunea Donețk, o femeie în vârstă din zonă a scris un mesaj în zăpadă prin care cerea pâine. Un operator de drone ucrainean a văzut mesajul și i-a livrat alimente cu drona, scrie Euromaidan Press. Imaginile video au fost publicate de Serviciul de Grăniceri de Stat al Ucrainei.

Cazul a fost raportat de Detașamentul 3 de Grăniceri. În timpul supravegherii aeriene, un pilot în vârstă de 19 ani din unitatea „Phoenix”, pe nume Maxim, a observat cuvintele „Vă rog, pâine” lângă o casă. Mesajul era adresat militarilor ucraineni.

Prin camera dronei, acesta a privit cum o femeie în vârstă scria încet literele.

„A fost imposibil să trecem cu vederea. Aceștia sunt oamenii noștri. Suntem aici pentru ei”, a declarat tânărul.

După ce a primit permisiunea de la echipa sa, operatorul i-a aruncat pâine și biscuiți femeii cu ajutorul unei drone. Ulterior, un nou mesaj a apărut în zăpadă: „Mulțumesc”.

Evacuarea din Kosteantînivka este imposibilă, deoarece regiunea este în prezent o zonă tampon. Maxim, militarul care a observat femeia, s-a alăturat unității „Phoenix” în aprilie 2025 și operează drone Mavic și Matrix pentru recunoașterea și detectarea armatei ruse pe teritoriu.