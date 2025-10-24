Principală  —  Ştiri  —  Justiție   —   VIDEO/ Un pistol cu cartușe…

VIDEO Un pistol cu cartușe a fost depistat la punctul de trecere Sculeni. Persoana nu deținea acte pentru armă

Sursa: Poliția de Frontieră

În seara de 23 octombrie 2025, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unei arme, anunță Poliția de Frontieră.

Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 46 de ani, aflat la volanul unui automobil de model Land Rover Range Rover Sport, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control la frontieră. Deși conducătorul auto a declarat că nu are bunuri supuse declarării, echipa mixtă a dispus efectuarea fizic al mijlocului de transport.

În urma verificărilor, în buzunarul din spate al banchetei pasagerului din față, a fost depistat un pistol de model STALKER 2914 – UK, împreună cu un încărcător ce conținea 13 cartușe de calibrul 9 mm”, scrie Poliția de Frontieră.

Persoana nu a putut prezenta documente care să justifice deținerea și transportarea armei. Cazul este documentat în continuare, iar arma a fost ridicată în vederea confiscării.

„Poliția de Frontieră reamintește că respectarea regulilor la trecerea frontierei și colaborarea cu autoritățile contribuie la menținerea unui climat de ordine și siguranță”, potrivit comunicatului.

