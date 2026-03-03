VIDEO Un magistrat care a fost găsit vinovat de fals în declarații, „surprins” că ZdG a publicat știrea, care ar fi „o veritabilă analiză”, „într-un termen record”

Magistratul Aureliu Postică, recunoscut vinovat de fals în declarații, susține că este „victima unei condamnări mediatice”, argumentând că o știre care a apărut pe site-ul ZdG la 12 februarie, „o veritabilă analiză a părții motivate a hotărârii”, ar fi fost publicată „într-un termen record de 32 de minute” după pronunțare.

Prezent la ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din 3 martie, care a luat act de decizia executorie a Curții de Apel Centru, de a-l găsi vinovat pentru fals în declarații, urmând să fie eliberat din funcție, judecătorul de la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău, a atras atenția că ZdG a publicat o știre la subiect „la o distanță de doar 32 de minute de la publicarea oficială a deciziei”.

„La data de 12 februarie, în jurul orei 17:00, am fost telefonat de o colegă de serviciu, care m-a anunțat că pe un portal cunoscut de știri, nu este secret, nu cred că o să facem publicitate – este vorba despre Ziarul de Gardă, a fost publicat un articol despre faptul că am fost recunoscut vinovat de Curtea de Apel Centru pentru fals în declarații, fiind admis apelul procurorului împotriva sentinței Judecătoriei Hîncești, prin care am fost achitat. Verificând pagina web a portalului de știri menționat am constatat că acest articol a fost publicat la ora 16:44. Pentru mine, cel puțin, acest fapt a fost unul surprinzător. (…) În legătură cu faptul că au apărut multe suspiciuni vizavi de publicarea acestei hotărâri și apariția acestui articol, am solicitat Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești informații despre manevrarea operațională a programului integrat cu referire la publicarea și înregistrarea a acestei hotărâri. Potrivit informației furnizate de Agenție, decizia din 12 februarie a fost înregistrată în Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) la ora 16:12, cu statul publicat. După cum am relatat mai devreme, articolul din ZdG a fost publicat la ora 16:44, adică la o distanță de doar 32 de minute de la publicarea oficială a deciziei. (…) Țin să atrag atenția că articolul publicat de ZdG la ora 16:44 nu este o simplă informare a opiniei publice despre decizia pronunțată de curtea de apel, dar constituie o veritabilă analiză a părții motivate a hotărârii pronunțate. Este un articol pe cel puțin trei pagini – analiza nicidecum nu poate fi realizată doar în jumătate de oră, fără a analiza în detaliu decizia integrală care conține 35 de pagini. Doar simpla citire sumară a deciziei instanței, fără analizat detaliată a acesteia, îți poate lua în jur de 30-40 de minute, dar în cazul nostru articolul a fost scris, redactat și publicat cu subiect și predicat într-un termen record de 32 de minute. Acesta constatări mă conduc involuntar la ideea că am fost și sunt victima unei condamnări mediatice și prin încălcarea tuturor garanțiilor iminente ale unui proces echitabil, prin intermediul unor surse media care fac partizanatul unor cercuri de persoane interesate în înlăturarea mea din sistemul judecătoresc, cu prețul unor abuzuri, falsuri și acuzații fără substrat factologic, având drept țintă reglarea unor conturi legate de participarea mea activă la Adunarea Generală a Judecătorilor din 2019 (…)”, a declarat Postică.

Totuși, ceea ce nu a menționat judecătorul este că, inițial, la 16:44, ZdG a publicat știrea pe scurt, așa cum face de multe ori atunci când este vorba despre evenimente care tocmai s-au întâmplat, cu mențiunea că „știrea se actualizează”. Astfel, ceea ce magistratul numește „o veritabilă analiză”, care de fapt este o secvență din decizie, a fost adăugată la 17:11.

Totodată, Postică a acuzat completul de judecată de la Curtea de Apel Centru că ar fi inclus în procesul-verbal al ședinței de pronunțare date care „nu corespund adevărului” și că decizia nu ar fi fost pronunțată public, așa cum prevede legea.

„Pronunțarea deciziei Curții de Apel a fost amânată în două rânduri. (…) Potrivit procesului-verbal al ședinței, care a fost solicitat de mine, din 12 februarie, ședința de judecată ar fi fost deschisă la ora 14:15, lucru care nu corespunde adevărului, deoarece eu eram prezent în sala de ședințe nr. 4, însă ședința așa și nu a fost deschisă, fiind pronunțate mai multe decizii pe marginea recursurilor părților. Mai mult decât atât, președintele ședinței, Ion Bulhac, nici nu putea procedura deschide ședința, deoarece în acel moment în sală nu erau prezenți alți doi membri ai completului din dosarul meu – Marcel Popescu și Svetlana Vîșcu. (…) Potrivit aceluiași proces-verbal, Colegiul penal ar fi pronunțat public decizia motivată, fapt care la fel constituie un neadevăr, deoarece, eu fiind prezent în sala de ședințe la ora respectivă nu am fost anunțat nici despre deschiderea ședinței, nici despre pronunțarea publică a deciziei. (…) Președintele completului confirmă de fapt că decizia nu a fost pronunțată în mod public și nu mi-a fost înmânată în corespundere cu prevederile legale. (…) Nici până în ziua de astăzi nu am primit copia de pe decizia instanței de apel, nici pe email nici fizic, fapt prin care flagrant îmi este încălcat dreptul fundamental la accesul liber la justiție și la un proces echitabil”, a afirmat Aureliu Postică.

ZdG a solicitat instituției să comenteze acuzațiile, purtătoarea de cuvânt Adela Roșca menționând că va reveni cu o reacție atunci când magistrații vor ieși din ședință. ZdG va publica poziția instanței atunci când o va primi.

Magistratul Aureliu Postică a fost recunoscut vinovat de fals în declarații, dar a fost eliberat de pedeapsa penală, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală. Decizia a fost pronunțată joi, 12 februarie, de Curtea de Apel Centru, care a admis apelul declarat de procurora în Procuratura Anticorupție (PA), Ina Frunza-Bargan.

În ședința de judecată de la Curtea de Apel Centru, Postică a relatat că „învinuirea adusă nu este suficientă de clară și chiar a solicitat acuzarea să-i explice învinuirea adusă printr-o cerere, însă explicarea cuvenită nu a primit”. „Vina nu o recunoaște”, a declarat judecătorul.

Prin sentința Judecătoriei Hîncești, sediul Central, din 5 august 2024, magistratul a fost achitat, „din motiv că fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii incriminate”. Acesta a fost învinuit de „includerea intenționată a unor date incomplete sau false în declarația de avere și interese personale”.

Urmărirea penală a fost inițiată în septembrie 2022, de către procurorul general, exercitarea urmăririi penale fiind atribuită Procuraturii Anticorupție.

Conform investigațiilor, inculpatul, exercitând funcția de judecător și având obligația declarării averii sale și a familiei, în perioada anilor 2018-2021, intenționat ar fi indicat în declarațiile sale de avere și interese personale date eronate, cu privire la veniturile soției de aproximativ 866 de mii de lei.

În rezultatul analizei probatoriului administrat, prima instanță a decis că fapta magistratului nu întrunește elementele infracțiunii de fals în declarații, achitându-l.

Postică a fost suspendat din funcție, alături de alți cinci judecători, la începutul lunii iulie 2024.

Acesta continuă să fie suspendat din funcție până în prezent. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins, pe 7 noiembrie 2025, cererea acestuia privind anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), din iulie 2024. Atunci, acesta a fost suspendat din funcție până la adoptarea unei decizii definitive pe cauza în care este învinuit de includerea intenționată a unor date false în declarația de avere și interese personale. Judecătorul ceruse repunerea sa în funcție.

La 31 mai 2024, Comisia Pre-Vetting a anunțat că a finalizat evaluarea reluată în privința judecătorului Aureliu Postică, candidat pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din rândul candidaților judecători. Potrivit Comisiei, candidatul nu a promovat evaluarea reluată, întrucât nu întrunește criteriile de integritate financiară și etică.

Aureliu Postică activează în sistemul judecătoresc din 2011. În prezent, este judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

În privința lui Aureliu Postică, Comisia Pre-Vetting a constatat trei neconformități: companiile soției acestuia în calitate de beneficiare efective și declarațiile aferente veniturilor; achiziționarea unui apartament la preț preferențial, privatizarea unui apartament și atribuirea terenului și dezechilibrul financiar în anii 2017 și 2019.