Magistratul Aureliu Postică, achitat de prima instanță în dosarul privind falsul în declarații, rămâne suspendat din funcție. CSJ a respins două cereri depuse de judecător

Judecătorul Aureliu Postică, de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, rămâne suspendat din funcție. Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins vineri, 7 noiembrie, cererea acestuia privind anularea hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), din iulie 2024. Atunci, acesta a fost suspendat din funcție până la adoptarea unei decizii definitive pe cauza în care este învinuit de includerea intenționată a unor date false în declarația de avere și interese personale. Judecătorul a cerut repunerea sa în funcție.

Tot vineri, CSJ a respins cererea de chemare în judecată depusă de Aureliu Postică împotriva Consiliului Superior al Magistraturii și Procuraturii Generale privind anularea unui act administrativ individual defavorabil, din septembrie 2022, în legătură cu același dosar penal.

Ambele cereri au fost examinate de completul de judecată format din președinta interimară a CSJ Stela Procopciuc și magistratele Oxana Parfeni și Diana Stănilă. Deciziile motivate al Curții nu au fost publicate deocamdată.

Suspendarea din funcție – cu o lună înainte ca judecătorul să fie achitat de prima instanță

Aureliu Postică a contestat hotărârea CSM din 2 iulie 2024, care prevede că „judecătorul, învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 352/1 alin. (2) din Codul penal (falsul în declarații, n.r.), se suspendă din funcție, până la adoptarea hotărârii definitive pe cauza vizată”.

Decizia CSM privind suspendarea din funcție a fost adoptată cu o lună înainte ca prima instanță să îl achite pe magistrat de învinuiri, „din motiv că fapta acestuia nu întrunește elementele infracțiunii incriminate” și la peste un an de la revenirea sa în funcție, după ce un alt dosar penal i-a fost clasat.

Procurorul Roman Porubin, care a reprezentat acuzarea de stat în dosar, a cerut în ședința de judecată condamnarea lui Aureliu Postică pentru fals în declarații, cu liberarea de răspundere penală în legătură cu expirarea termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

În ședința CSM din iulie 2024, magistratul și avocatul acestuia au susținut că „nu există temeiuri pentru a presupune că menținerea acestuia în funcție ar putea încălca ordinea stabilită sau ar împiedica examinarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei penale nr. XXX aflate pe rolul XXX”.

„De asemenea, s-a notat că inculpatul nu a recunoscut și nu recunoaște comiterea cu intenție a infracțiunii ce i se incriminează. Astfel, este evident că eventuala suspendare din funcție a judecătorului XXX ar constitui o măsură disproporționată, aplicată tardiv și neîntemeiat (peste 18 luni din momentul pornirii urmăririi penale), care ar aduce prejudicii grave independenței acestui judecător și ar indica faptul că este persecutat în continuare pentru poziția expusă în raport cu anumite chestiuni de organizare judecătorească, în special, ce au vizat membri Consiliului Superior al Magistraturii”, a argumentat magistratul în fața CSM.

Plenul CSM a menționat atunci că judecătorul, având calitatea de inculpat, continuă să exercite funcția de judecător, iar „continuarea activității în funcția de magistrat incontestabil dăunează intereselor serviciului și prestigiului justiției, acțiuni ce compromit indubitabil cinstea și demnitatea de judecător, provocând îndoieli față de obiectivitatea acestuia”.

Suspendarea din funcție a lui Postică a fost susținută atunci cu șase voturi pro și trei voturi împotrivă ale membrilor prezenți la ședință. Membrul Alexandru Postica a formulat o opinie concurentă.

Detalii din dosarul penal de fals în declarații

Conform investigațiilor, inculpatul, exercitând funcția de judecător și având obligația declarării averii sale și a familiei, în perioada anilor 2018-2021, intenționat ar fi indicat în declarațiile sale de avere și interese personale date eronate, cu privire la veniturile soției de aproximativ 900 000 de lei.

Postică a fost învinuit de procurori că intenționat a inclus în declarația de avere și interese personale pentru anul 2018, depusă pe propria răspundere la Comisia Națională de Integritate la 30 martie 2019, date false privind venitul din activitatea anuală obținut de către soția sa, Diana Postică, de la SRL „D.B. Express Account” în sumă de 100 de mii de lei, „acțiuni îndreptate spre majorarea neîntemeiată a veniturilor declarate”. „Conform informației Serviciului Fiscal de Stat al contribuabilului Diana Postică pentru anul 2018, aceste venituri nu figurează”, se menționează în actul de învinuire.

Acesta a mai fost învinuit că, pentru anul 2019, intenționat a inclus în declarația de avere și interese personale date false privind venitul obținut de către soția sa de la S.R.L .„D.B. Express Account” sub formă de venit din activitatea anuală suma de 504 045 de lei și sub formă de salariu suma de 30 de mii de lei, precum și de la S.R.L. „Marca Klubafaceri” salariu în sumă de 16 mii de lei.

„În declarația de avere și interese personale pentru anul 2019, de către subiectul declarării Aureliu Postică a fost indicat venitul soției sale care a fost neargumentat majorat cu 143 923 de lei, în 2020 – cu 256 065 de lei, iar în 2021 – cu 366 928 de lei”, susțin procurorii.

Magistratul a contestat și prima decizie, de inițiere a dosarului penal de fals în declarații

Postică a contestat și decizia CSM din 22 septembrie 2022, prin care Consiliul și-a dat acordul pentru pornirea urmăririi penale în privința judecătorului pentru „existența bănuielii rezonabile” privind săvârșirea falsului în declarații.

În fața CSJ, Postică a susținut că CSM nu a examinat fondul cererii privind pornirea urmării penale. „Ședința propriu-zisă din 22 septembrie 2022 nu a avut loc, unde urmau a fi examinate opinia Inspecției, argumentele persoanei vizate, puse întrebări procurorului general (…). Toate aceste lucruri nu au avut loc”, a menționat Postică.

Magistratul a fost achitat de prima instanță, în august 2024, iar procurorii au contestat decizia, cauza fiind acum pe rolul Curții de Apel Centru. Următoarea ședință este programată pentru 4 decemnbrie.

Tot în septembrie 2022, cu câteva zile înainte, procurorul general interimar, Dumitru Robu, a cerut acordul CSM pentru efectuarea percheziției în privința judecătorului, bănuit de îmbogățire ilicită. Postică a fost atunci suspendat din funcție. În martie 2023, acesta a fost scos de sub urmărire penală și cauza penală de îmbogățire ilicită a fost clasată de Procuratura Anticorupție. La 23 martie 2023, prin răspunsul președintei interimare a Consiliul Superior al Magistraturii, Nina Cernat, a fost încetată suspendarea din funcție a magistratului și acesta a fost repus în toate drepturile avute anterior.

Postică a candidat la funcția de membru al CSM, dar nu a promovat evaluarea integrității de două ori.