VIDEO TV8 Primele imagini cu Constantin Țuțu în cătușe: Instanța examinează cererea de plasare în arest

Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost escortat la Judecătoria Ciocana. După ce a fost reținut la punctul de trecere al frontierei Vulcănești, pentru 72 de ore, în cadrul ședinței de astăzi, judecătorii examinează cererea de plasare în arest preventiv a acestuia, relatează TV8.

Întrebat de TV8 cine l-a ajutat să treacă frontiera, Țuțu ne-a spus că a intrat legal în R. Moldova: „Am intrat legal în țară, cum intră orice om”.

Procurorul cere 30 de zile de arest.

Joi, 2 octombrie, ZdG a relatat pe surse că fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. Ulterior, informația a fost confirmată de poliția de frontieră.

La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență.