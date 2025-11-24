VIDEO Tensiuni în CMC pe marginea unui proiect de decizie. „Consilierii MAN sunt cățelușii primarului”, afirmă președinta fracțiunii PAS. MAN, în replică: „Să vă fie rușine”

Schimburi de replici acide au avut loc între consilierii municipali din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și cei ai Mișcării Alternative Naționale (MAN) în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 24 noiembrie. Scandalul a început pe marginea proiectului de decizie „cu privire la ajustarea indicatorilor bugetari în vederea majorării transferurilor pentru achitarea salariilor”, care ar prevedea și remunerarea personalului didactic.

„Consilierii MAN sunt cățelușii primarului general”, a acuzat Zinaida Popa, președinta fracțiunii PAS din CMC, în debutul ședinței.

În replică, consilierul MAN, Mihail Onofrei, i-a răspuns: „Să vă fie rușine și să vă dați demisia din funcția de președintă și de consilieră”.

Ulterior, fracțiunea PAS din CMC a părăsit ședința și a organizat un briefing de presă în clădirea Primăriei, pe fundalul nemulțumirilor consilierilor din partea MAN.

Consilierii PAS din CMC califică proiectul de decizie drept ilegal.

„Ceban a refuzat să-și exercite competențele și a preferat să orchestreze o presiune asupra CMC, pentru a-și legaliza retroactiv cheltuieli nejustificate de peste 200 de milioane de lei, efectuate în campania electorală și în afara cadrului legal (…). Primarul se ascunde după spatele funcționarilor, angajaților ai Primăriei și a profesorilor, manipulându-i și mințindu-i, ca să obțină presiune politică, pentru ca să acopere faptul că proiectul pe care l-a pus pe ordinea de zi este ilegal. Bugetul provizoriu se gestionează prin dispoziția primarului, iar toate transferurile suplimentare pot fi primite tot prin dispoziție lui Ivan Ceban. Nu există nicio justificare legală pentru acest proiect”, susține fracțiunea PAS din CMC într-un comunicat.

De cealaltă parte, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a respins acuzațiile PAS, declarând că „ajustările la bugetul municipal” nu pot fi făcute „prin dispoziția primarului”.

„Profesorii au așteptat astăzi ca consilierii PAS să se întoarcă în ședința CMC pentru a vota ajustările la bugetul municipal, conform celui de stat, pentru a-și putea primi salariile și premiile fără rețineri. Doar vreau să precizez, acest proiect de decizie nu are nimic cu bugetul, aceste ajustări trebuie votate conform cadrului legal. Și este o minciună din partea PAS atunci când spun că acest lucru este posibil prin dispoziția primarului. Astăzi, toți specialiștii le-au explicat că proiectul de decizie trebuie votat în CMC (…). În situația în care Consiliul Municipal Chișinău nu aprobă decizia de includere a acestor surse financiare, inclusiv a transferurilor în bugetul municipal, cadrele didactice din instituțiile de învățământ nu vor putea primi aceste plăți (…)”, a spus Ceban pe Facebook.

Ulterior, secretara de stat a Ministerului Educației și Cercetării, Valentina Olaru, a venit cu mai multe precizări, subliniind că a fost creată „o panică nejustificată în rândul angajaților din sistemul educațional al municipiului Chișinău”.

„În primul rând, plata salariilor nu are nicio legătură cu aprobarea cheltuielilor efectuate în afara bugetului provizoriu. Bugetul destinat remunerării personalului didactic și nedidactic este separat de cheltuielile pe care Primăria încearcă acum să le legalizeze. Amestecarea acestor subiecte, intenționat sau nu, induce confuzie și generează presiune inutilă asupra școlilor.

În săptămâna următoare, în cadrul rectificării ce urmează a fi aprobată în Parlament, Guvernul R. Moldova alocă municipiului Chișinău peste 100 de milioane de lei. Aceste resurse pot intra în bugetul municipal printr-o simplă dispoziție a primarului, fără a necesita decizia Consiliului Municipal pentru asigurarea salariilor și a premiului anual”, a scris Olaru pe Facebook.

Secretara de stat a lansat un apel către „angajații Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a municipiului Chișinău să nu alimenteze tensiuni și să nu inducă panică în rândul cadrelor didactice”.

„În fiecare an, Ministerul Finanțelor a compensat deficitul pentru plata salariilor, iar mecanismul este unul funcțional și previzibil. În interesul elevilor, profesorilor și al întregului sistem educațional, este important să păstrăm acuratețea informațiilor și un climat de stabilitate. Salariile vor fi achitate, iar responsabilitatea pentru operaționalizarea resurselor aparține administrației municipale”, subliniază Valentina Olaru.

Prin urmare, ședința Consiliului a fost suspendată pentru ziua de marți, 25 noiembrie, ora 13:00.



