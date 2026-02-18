VIDEO Senatori democrați, la Chișinău: „Înțelegem importanța R. Moldova și importanța relației cu R. Moldova”

Senatoarea americană, Jeanne Shaheen, aflată într-o vizită în R. Moldova, în fruntea unei delegații de senatori ai Partidului Democrat, a vorbit despre susținerea Statelor Unite pentru R. Moldova și despre numirea unui ambasador american la Chișinău.



„Noi îndemnăm administrația Trump să numească ambasadorii cât mai curând posibil, în special ambasadori de carieră, și credem că trebuie să se facă aceste numiri cât mai repede. Este important pentru voi, în Moldova, și pentru noi, în SUA să avem ambasadori, care să rezolve problemele comune. (…) Nu știm până când, deoarece nu controlăm administrația și modul în care funcționează sistemul nostru. Președintele nominalizează ambasadori și, din cauza schimbărilor de la Departamentul de Stat, cred că administrației îi ia mult mai mult timp să numească ambasadori decât am văzut că s-a întâmplat în trecut”, a subliniat senatoarea americană, într-o conferință de presă susținută la Chișinău.



Membrii delegației pe care senatoarea o conduce la Chișinău au subliniat că SUA le lipsesc ambasadori în mai multe țări, inclusiv în Ucraina.



„Eu văd relațiile noastre ca fiind apropiate și puternice. Nu trebuie să înțelegeți greșit lipsa unui ambasador aici. Ne lipsesc ambasadori în multe țări”, a adăugat senatorul Chris Coons. Iar senatorul Richard Blumenthal a ținut să puncteze: „Vom transmite mesajul că oamenii din Moldova își doresc un ambasador”.



Senatorii democrați și-au exprimat sprijinul pentru R. Moldova, menționând că acesta vine și din partea administrației Trump, făcând referire la proiectul construcției liniei electrice aeriene Strășeni-Gutinaș, pe care guvernul american a anunțat că îl va finanța cu 130 de milioane de dolari. Senatorii democrați au ținut să sublinieze că Rusia este adversarul SUA și au condamnat brutalitatea atacurilor rusești în Ucraina.





„Suntem patru membri ai Senatului Statelor Unite aici, deoarece înțelegem importanța Republicii Moldova și importanța relației cu Republica Moldova. Cred că administrația Trump a susținut proiecte precum proiectul energetic, deoarece înțelege că Republica Moldova se află într-o parte foarte strategică a lumii, având în vedere războiul din Ucraina, eforturile Rusiei de a pune presiune nu doar asupra Republicii Moldova, dar și asupra României și altor țări din Europa, ci și asupra importanței Statelor Unite în abordarea adversarului nostru, Rusia. Vrem să facem tot ce putem pentru a sprijini Republica Moldova”, a declarat Jeanne Shaheen.

Iar colegul său, Richard Blumenthal, a ținut să menționeze: „Vladimir Putin a lansat un război împotriva democrației. Brutalitatea sa în Ucraina este incredibilă, răpește și sechestrează copii, ieri i-am întâlnit pe unii dintre ei care s-au întors, bombardează spitale și case. A bombardat fiecare sursă de energie non-nucleară, literalmente fiecare sursă de energie. Și apropo, a lansat atacuri asupra afacerilor din Statele Unite. A declarat sezon deschis. Jumătate din toate afacerile americane din Ucraina au fost vizate și atacate. Ceea ce Ucraina are în comun cu Moldova este un angajament față de democrație.

Și, prin urmare, așa cum ne-a spus președinta Sandu, el (Putin, n.r.) desfășoară și război hibrid, cibernetic. Avem o cauză comună”.

Totodată, senatoarea Shaheen a criticat proiectul raportului Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților SUA, în care Comisia Europeană a fost acuzată că ar fi făcut presiuni asupra platformelor sociale în contextul alegerilor din R. Moldova și din alte țări europene, pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare.



„Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților este condusă de un membru al Congresului foarte părtinitor, de extremă dreapta. Nimeni din Congres nu acordă atenție acestui document. Este un document ideologic și părtinitor și nu s-a scris nimic în presă despre el, când a fost publicat în Statele Unite. Așa că ignorați-l”, a fost îndemnul senatoarei democrate.

Senatorii democrați aflați în vizită în R. Moldova, au avut întâlniri cu președinta Maia Sandu și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.