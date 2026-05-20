VIDEO Ședința Guvernului: R. Moldova va avea un mecanism național de rezerve de urgență pentru produse petroliere

Guvernul se întrunește în ședință miercuri, 20 mai. Pe agenda ședinței se regăsesc mai multe subiecte, printre care proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, dar și proiectul de hotărâre privind desemnarea Administratorului Sistemului de depozit pentru ambalaje (SDA).

UPDATE 10:54 Ședința Guvernului s-a încheiat.

UPDATE 10:52 Avizul la proiectul de lege pentru modificarea articolului 8 din Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni, susținut de Guvern.

UPDATE 10:51 Miniștrii aprobă avizul asupra amendamentului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri (digitalizarea Registrului de evidență a zilierilor).

UPDATE 10:50 Avizul proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, susținut pozitiv de miniștri.

UPDATE 10:49 Guvernul susține avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 248/2025 privind managementul situațiilor de criză.

UPDATE 10:47 Avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 114/2012 cu privire la servicii de plată și monedă electronică, susținut de Executiv.

UPDATE 10:46 Avizul la proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea Legii nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii se aprobă de Guvern.

UPDATE 10:45 Executivul aprobă avizul la proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 (restituirea accizei aferente motorinei utilizate în lucrările agricole).

UPDATE 10:44 Avizul la proiectul de lege pentru modificarea Codului vamal nr. 95/2021, privind majorarea bazei neimpozabile pentru colete, abrobat.

UPDATE 10:43 Guvernul aprobă avizul la proiectul de hotărâre a Parlamentului privind aprobarea Programului național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Programului național privind prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului și a proliferării armelor de distrugere în masă pentru anii 2026-2030.

UPDATE 10:41 Avizul la proiectul de lege cu privire la acordarea unui suport financiar unic în legătură cu cea de-a 81 aniversare de la Marea Victorie asupra fascismului a fost suținut pozitiv de Guvern.

UPDATE 10:39 Guvernul aprobă avizul la proIectul de hotărâre a Parlamentului de modificare și completare a hotărârii Parlamentului nr. 433/1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare și zilele de odihnă în R. Moldova.

UPDATE 10:38 Avizul la proiectul de lege privind acordarea suportului financiar unic participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, la 40 de ani de la catastrofă a fost suținut de miniștri.

UPDATE 10:37 Executivul a susținut avizul la proiectul de lege cu privire la organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto.

UPDATE 10:36 Guvernul a susținut proiectul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea statului în proprietatea orașului Criuleni.

UPDATE 10:35 Proiectul privind acordul transmiterii unui teren din proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale Cotul Morii în proprietatea statului a fost aprobat de Guvern.

UPDATE 10:34 Guvernul a susținut transmiterea rețelelor termice din administrarea și gestiunea Institutului Național al Justiției în administrarea Agenției Proprietății Publice, gestiunea Societății pe Acțiuni „Termoelectrica”.

UPDATE 10:33 Proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice a fost aprobat de Guvern.

UPDATE 10:31 Proiectul privind organizarea și funcționarea Instituției Publice Centrul Național de Cultură Tradițională, aprobat de Guvern.

UPDATE 10:30 Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, legate de ajustarea regulamentului de activitate și a structurii Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

UPDATE 10:28 Proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (modificarea cadrului normativ de organizare și funcționare a Ministerului Culturii și a autorității administrative din subordine) a fost susținut de miniștri.

UPDATE 10:27 Guvernul aprobă modificarea unor hotărâri ale Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a structurilor organizaționale din sfera sa de competență.

UPDATE 10:25 Proiectul cu privire la semnarea Acordului de aderare dintre Guvernul R. Moldova și Academia de Drept European de la Trier (ERA), susținută de Guvern.

UPDATE 10:24 Guvernul aprobă proiectul Conceptului Sistemului informațional de evidență a măsurilor restrictive internaționale, prezentat de secretarul de stat Alexei Buzu.

UPDATE 10:23 Guvernul susține aprobarea Regulamentului privind acreditarea și cerințele aplicabile verificatorilor emisiilor de gaze cu efect de seră, prezentat de Ministerul Mediului.

UPDATE 10:22 Guvernul a aprobat proiectul privind desemnarea administratorului Sistemului de depozit pentru ambalaje.

UPDATE 10:21 Miniștrii au aprobat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 391/2024 cu privire la încadrarea tinerilor specialiști în câmpul muncii în funcții didactice vacante și la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului.

Potrivit ministrului Dan Perciun, modificările prevăd stimulente suplimentare pentru tinerii specialiști încadrați în câmpul muncii.

UPDATE 10:18 Modificarea Hotărârii Guvernului nr. 653/2023 cu privire la aprobarea Programului național pentru promovarea antreprenoriatului și creșterea competitivității în anii 2023-2027 a fost aprobată de miniștri.

UPDATE 10:17 Miniștrii au aprobat proiectul de hotărâre pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale, semnat la Bratislava la 26 martie 2026.

„Scopul Acordului este asigurarea unui cadru de garanții de securitate socială pentru lucrătorii migranți din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă și/sau domiciliază pe teritoriul unuia sau ambelor state.

În baza Acordului persoanele eligibile vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecțiuni generale, pensii şi indemnizaţii de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzată de boli profesionale și pensii de urmaș”, este precizat în proiect.

UPDATE 10:15 Guvernul a aprobat proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere.

„Scopul legii rezidă în crearea unui cadru normativ general necesar pentru asigurarea securității aprovizionării cu produse petroliere prin instituirea unui sistem de stocare eficient, transparent, nediscriminatoriu și concurențial, precum și stabilirea reglementărilor procedurale necesare pentru prevenirea sau gestionarea unei disfuncționalități majore în aprovizionarea cu produse petroliere”, potrivit documentului.

UPDATE 10:08 Prim-ministrul Alexandru Munteanu a anunțat în debutul ședinței că Guvernul și FMI au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani.