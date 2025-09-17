VIDEO Profil de candidat: Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, pe scurt ALDE, este a cincea formațiune politică din buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Partidul este condus de fosta deputată a Platformei DA Arina Spătaru, potrivit căreia partidul său susține integrarea R. Moldova în Uniunea Europeană.

Ziarul de Gardă vă propune o radiografie a ALDE și a listei electorale a partidului pentru alegerile parlamentare.

Apariția și declarațiile partidului

ALDE este succesorul Partidului Acțiunea Democratică, înființat în 2011 de fostul prim-vicepreședinte al PLDM, Mihai Godea. Partidul și-a schimbat denumirea în august 2023, iar Arina Spătaru a fost aleasă în funcția de președintă a ALDE.

Arina Spătaru aleasă președinte la al III-lea congres al partidului / Privesc.eu

La alegerile prezidențiale din 2024, ALDE nu a înaintat o candidatură, dar partidul a susținut referendumul pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Formațiunea a condamnat constant încercările Rusiei de a destabiliza R. Moldova.

„De la bun început o să spun cu fermitate că ALDE condamnă această imixtiune flagrantă în afacerile interne ale țării noastre și subliniază necesitatea unei abordări ferme și convingătoare pentru a contracara aceste amenințări la adresa democrației și a suveranității R. Moldova”, a declarat Arina Spătaru.

„Agentă sub acoperire” în rețeaua Șor

ALDE a apărut pe scena politică după ce Arina Spătaru, președinta formațiunii, a devenit „agentă sub acoperire” în rețeaua lui Ilan Șor. În septembrie 2023, Spătaru a anunțat pentru prima dată, public, că a depus un denunț la organele de drept după ce a fost abordată de către deputatul Alexandr Nesterovschi, care i-a propus să lucreze în favoarea lui Șor. Spătaru ar fi urmat să conducă un partid pretins pro-european, dar care, de facto, să i se subordoneze lui Șor.

Astfel, Spătaru a preluat conducerea partidului în timpul anchetei penale, pentru a putea îndeplini cerințele lui Șor înaintate prin interpuși.

„Eu, Arina Spătaru, tot eu Victoria Bogatu, agent sub acoperire, sunt deputatul menționat ieri în Parlamentul R. Moldova de către procurorul general interimar, de către procurorul general, de către șefa Procuraturii Anticorupție, de către SIS și CNA. Asta a fost misiunea noastră, să documentăm cum Șor, finanțat de Kremlin, își crește partide în R. Moldova”, a declarat Arina Spătaru în septembrie 2023.

În urma denunțului, deputatul Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Ulterior, a fost condamnat la închisoare cu suspendare și Adrian Culai, fost secretar al Partidului ALDE, învinuit că a acceptat 452 de mii de dolari pentru finanțarea partidului ALDE de la grupul Șor. Culai a colaborat cu ancheta încă de la faza inițială și a depus și el un denunț.

„Domnul Culai este martor, ca și mine, în acest dosar. Evident, domnul Culai a venit din Israel cu intenția de a forma un partid. Tot rezultatul pe care l-am obținut este datorită colaborării mele cu domnul Culai”, a punctat Arina Spătaru.

Arina Spătaru împreună cu Adrian Culai / facebook: Arina Spătaru

Candidații la parlamentare din partea ALDE

Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa s-a lansat în campania electorală pe 29 august. Lista ALDE este deschisă de Arina Spătaru, fostă deputată din partea Platformei DA în perioada 2019-2021.

Printre primii șase candidați se mai regăsesc profesoarele Tatiana Leahu și Efimia Ionașcu, asistenta socială Natalia Stanila, muzicianul Petru Baranciuc și economistul Sergiu Brânzilă. Cel puțin patru candidați de pe listele ALDE sunt rude. În lista electorală se regăsește și Alexandr Culai, student, tot el fiul lui Adrian Culai, fostul secretar general al partidului.