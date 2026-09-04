VIDEO Primarul capitalei a anunțat că podul de pe bulevardul Renașterii Naționale va fi renovat „de firma care a câștigat licitația”. Autoritățile municipale evită să spună numele companiei

În cadrul ședinței Primăriei municipiului Chișinău din 31 august, edilul capitalei, Ion Ceban, a anunțat că podul de pe bulevardul Renașterii Naționale, din zona Circului din Chișinău, urmează să intre în reparație la mijlocul lunii septembrie. Ceban a spus, într-o postare pe Facebook, că „lucrările vor fi efectuate de compania care a câștigat licitația”, fără a menționa însă numele acesteia sau alte detalii despre contract. Reprezentanții Primăriei municipiului Chișinău evită să spună ce firmă va executa lucrările, în timp ce pe platformele electronice de achiziții publice nu sunt disponibile informații exacte despre o licitație care să vizeze podul de pe bulevardul Renașterii Naționale.

„De la mijlocul lunii septembrie urmează să se facă intervenții pe reabilitarea podului Renașterii din adiacentul circului. Vom face tot posibilul ca să nu avem deficiențe majore inclusiv pe partea de carosabil, dar acest lucru este greu de realizat atunci când traficul este intens. Vă asigurăm că vom depune toate eforturile ca aceste lucrări să fie finalizate până la sfârșitul acestui an.

În paralel, finalizăm ajustarea documentației de proiect pentru podul de pe str. Ismail, unde purtăm discuții și cu partenerii externi și planificăm lansarea licitației (…)”, a spus Ceban.

Pe 2 septembrie, Ziarul de Gardă l-a telefonat pe Vasile Chirilescu, purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Chișinău, pentru a afla denumirea companiei care a câștigat licitația și va executa lucrările. „Trebuie să verific la colegi. Ei o să prezinte informație mai amplă în perioada imediat următoare (…). Trebuie să-i întreb, o să vă dau un mesaj”, ne-a spus Chirilescu.

Ulterior, am revenit cu un mesaj în care am solicitat din nou numele companiei. Chirilescu ne-a spus că așteaptă „răspuns”. L-am contactat din nou telefonic pe 4 septembrie și am revenit cu un mesaj, însă acesta nu ne-a mai răspuns.

Pe platforma elicitatie.md se regăsește o licitație inițiată în iulie 2026 pentru „Lucrări de reparație a părții carosabile pe străzile din municipiul Chișinău”. Aceasta include trei loturi și are o valoare de 63 de milioane de lei. Nu este clar deocamdată dacă lucrările prevăzute în licitație includ și reabilitarea podului de pe bulevardul Renașterii Naționale.

Carosabilul de pe bd. Renașterii Naționale a fost reabilitat integral în 2022, pe o lungime totală de circa 1,6 km sau 27 mii m2 de carosabil, pe segmentele bd. Renașterii Naționale (pod) – str. Kiev și bd. Renașterii Naționale (sens giratoriu) – str. Bogdan Voievod (sens giratoriu de la intersecția cu str. Florilor), conform unui comunicat al Primăriei municipiului Chișinău. Lucrările de reabilitare a carosabilului au costat atunci peste 44,5 milioane lei.