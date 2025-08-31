VIDEO Poezia „În limba ta”, recitată la Expoziția Mondială de la Osaka, de vizitatorii japonezi dar și din alte țări

Omagiu limbii române la Expoziția Mondială de la Osaka. Mai mulți vizitatori din diverse țări au recitat poezia „În limba ta”, de Grigore Vieru.

La Expoziția Mondială de la Osaka, vizitatori japonezi, cetățeni moldoveni, dar și din alte țări au recitat împreună poezia „În limba ta” de Grigore Vieru.

„Un moment de emoție și mândrie, prin care am arătat că limba română ne leagă, oriunde ne-am afla. Să ne prețuim și să ne respectăm limba română — pentru că în ea se regăsesc dorul, bucuria, puterea de a merge mai departe”, a scris purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă.

Premierul Dorin Recean întreprinde, în perioada 30 august – 2 septembrie, o vizită de lucru în Japonia. Anunțul a fost făcut de Guvern sâmbătă, 30 august. Programul vizitei sale include întâlniri oficiale și inaugurarea Zilei R. Moldova la Expoziția Mondială de la Osaka.