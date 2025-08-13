VIDEO Patru membri a două organizații criminale au fost reținuți pentru șantaj și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile

Inspectoratul General de Poliție anunță că au fost reținuți patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării. Acțiunile au fost întreprinse de ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași.

Intervenția oamenilor legii a fost rezultatul a trei luni de investigații complexe.

Potrivit probelor, un grup criminal organizat, format din membri ai organizațiilor criminale „KITAЕȚ” și „MAKENA”, active atât în țară, cât și peste hotare, susținători ai așa-numitelor „legi hoțești”, a acționat din interes material.

„Aceștia au pretins de la un bărbat de 29 ani, 5000 de euro, invocând o datorie fictivă, și au amenințat cu violență fizică atât victima, cât și familia acesteia. În urma presiunilor exercitate, gruparea a obținut ilegal 4000 de euro, polițiștii reușind să împiedice transmiterea ultimei tranșe de 1000 de euro”, potrivit Polițiștilor.

Cazul a fost monitorizat permanent, fiind documentate mai multe încercări ale suspecților de a finaliza infracțiunea. Intervenția promptă a ofițerilor a împiedicat planul infracțional, membrii grupării încercând ulterior să-și modifice strategia pentru a continua șantajul.

„În urma probelor acumulate au fost identificați toți membrii implicați, unul dintre aceștia fiind deja anunțat în căutare pentru trei alte cauze penale. Cei patru suspecți, cu vârstele între 44 și 48 de ani, au fost reținuți, în timp ce organizatorul principal, aflat în zona transnistreană, a traversat punctul de control Hîrbovăț- direcția Chișinău”, potrivit aceluiași comunicat.

La solicitarea PCCOCS, judecătorul de instrucție al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, a dispus arestarea preventivă a celor patru- pentru 30 de zile, fiind plasați în Penitenciarul 13.

În privința altor patru persoane, care se află peste hotare, le-a fost înaintată calitatea de bănuit. Investigațiile continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a altor membri ai grupului criminal, timp în care ce persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.