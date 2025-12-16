VIDEO Patru bărbați originari din Georgia au fost arestați pentru că ar fi comis cel puțin două furturi din automobile în capitală

Activitatea ilegală a unui grup infracțional format din patru bărbați, cu vârste cuprinse între 28 și 45 de ani, originari din Georgia, bănuiți de comiterea a cel puțin două furturi din automobile a fost destructurată de polițiștii din capitală. Prejudiciul total cauzat este estimat la aproximativ 69 de mii de lei, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP).

În urma investigațiilor s-a stabilit că suspecții acționau în momentele în care autoturismele erau lăsate nesupravegheate.

„Aceștia foloseau metoda «scanner», utilizând dispozitive electronice speciale pentru a intercepta semnalul cheii și a debloca vehiculele fără a lăsa urme de forțare. Din interiorul automobilelor erau sustrase sume de bani și diverse bunuri materiale”, comunică IGP.

La scurt timp, polițiștii Inspectoratului de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au identificat automobilul cu care se deplasau suspecții. Aceștia au fost localizați și reținuți în trafic.

În urma perchezițiilor, oamenii legii au depistat și ridicat articole vestimentare despre care există suspiciuni că ar fi fost utilizate la comiterea furturilor, precum și alte obiecte cu valoare probatorie.

Totodată, ancheta a relevat că persoanele vizate ar fi fost specializate și în furturi din locuințe.

„Indivizii au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Dacă vinovăția lor va fi demonstrată, aceștia riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 4 ani”, conform oamenilor legii.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea altor posibile episoade infracționale și recuperarea prejudiciului material cauzat.