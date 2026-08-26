VIDEO „Moldova trăiește prin timpul nostru și prin timpul nostru poate deveni un stat prosper”. Discursul Ioanei Vatamanu-Mărgineanu, ședința consacrată împlinirii a 35 de ani de independență

„Să stăm de veghe la poarta libertății noastre”. Îndemnul vine din partea jurnalistei Ioanei Vatamanu-Mărgineanu, nepoata scriitorului Ion Vatamanu și a profesorului Ion Mărgineanu, ambii semnatari ai Declarației de Independență. Aceasta a ținut un discurs la ședința solemnă consacrată împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova.

„Am norocul că mă nasc într-o generație care pornește deja cu un avantaj – un drum parcurs de înaintașii noștri. Ne-am născut în libertate, în independență și nu știm cum e să trăiești fără ea. Iar aici vine pericolul. Mesajul către tinerii de astăzi ar fi să stăm întotdeauna de veghe la poarta libertății noastre. Și dacă credem că libertatea a existat dintotdeauna, să știm că nu a fost așa, ne putem aduce aminte ușor de deportări, de foamete, de război. Dacă simțim că nu mai avem puteri să ne apărăm libertatea, ne putem aduce aminte de oamenii care au venit pe jos, unii chiar desculți, la marele adunări naționale. Dacă te compari cu alții și te simți mic și neînsemnat, te invit, dragă tinere, să ne citești poeziile și să vezi cât gând și cât avânt s-a născut pe-acest pământ. Și cel mai important, i-aș zice tânărului să nu facă lucrurile superficial, pentru că timpul tânărului, timpul tău este de fapt timpul Moldovei. Moldova trăiește prin timpul nostru și prin timpul nostru poate deveni un stat prosper, sigur, demn și respectat în familia europeană”, a declarat Ioana Vatamanu-Mărgineanu.

Miercuri, 26 august, a avut loc o ședința solemnă consacrată aniversării a 35 de ani de la proclamarea independenței R. Moldova. Evenimentul a reunit reprezentanți ai Parlamentului, Președinției, Guvernului R. Moldova, precum și ai Asociației Obștești „Parlamentul Independenței”, deputați ai primului Parlament, reprezentanți ai corpului diplomatic, ai mediului academic și ai societății civile, ai cultelor religioase, veterani, foști demnitari și reprezentanți ai tinerei generații, potrivit unui comunicat al Legislativului.