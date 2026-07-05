VIDEO Incendiu la un azil pentru câini. „Aceasta este ultima fotografie cu ei. Nu mai sunt în viață”

Un incendiu s-a produs la azilul de câini „AOVA” de pe strada Mircești din capitală. Incidentul s-a produs în noapte de 3 iulie.

„Țarcurile noastre au fost incendiate. Câinii au murit”, se arată în mesajul de pe pagina de Facebook a azilului, însoțit de o înregistrare video în care se pot vedea arzând rânduri de cuști pentru patrupede.

Administratorii acuză că acestea ar fi fost incendiate. Ei au mai afirmat că au reușit să elibereze din cuști o parte din câinii adăpostiți acolo.

Ulterior, pe pagina azilului a fost publicată o fotografie cu niște căței și cu mesajul că aceștia nu ar mai fi deja în viață: „Aceasta este ultima fotografie cu ei. Nu mai sunt în viață”.

Foto: Azilul de caini AOVA

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, a ars în totalitate podeaua de lemn din adăpostul câinilor, pe o suprafață de aproximativ 30 de metri pătrați, după cum transmite Pro TV. Aceeași sursă notează că poliția a declarat că va reveni cu detalii referitoare la faptul dacă este examinată sau nu ipoteza unei incendieri intenționate.