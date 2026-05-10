VIDEO Drapelul Uniunii Europene a revenit pe clădirea Parlamentului de la Budapesta după 12 ani de absență. Noul prim-ministru, învestit de Ziua Europei, cu dansuri și muzică

Ungaria a început o nouă eră politică sâmbătă, 9 mai 2026, odată cu învestirea conservatorului Peter Magyar în funcția de prim-ministru în urma victoriei istorice din aprilie a partidului său, Tisza, care pune capăt perioadei de 16 ani de guvernare ultranaționalistă a lui Viktor Orban, transmite Agerpres. Partidul Tisza deține 141 de locuri în Parlament, Fidesz 52, iar partidul de extremă dreapta Patria Noastră 6.

Membrii Parlamentului au depus jurământul sâmbătă, 9 mai, iar Peter Magyar a fost învestit în calitate de prim-ministru.

Ca act simbolic, pe clădirea Parlamentului a fost reinstalat drapelul Uniunii Europene, a cărui îndepărtare fusese ordonată de fostul președinte al legislativului, Laszlo Kover, unul dintre fondatorii Fidesz.

În primul său discurs, noul premier Peter Magyar a promis că va schimba guvernul şi sistemul. El s-a adresat susţinătorilor săi care au umplut o piaţă şi au arborat drapele ungare şi ale UE, transmite Rador.

Iar celebrul „politician dansator” al Ungariei, Zsolt Hegedus, care va deţine portofoliul sănătăţii în noul guvern de la Budapesta, a făcut din nou furori executând un dans al bucuriei chiar pe treptele Parlamentului, notează Digi24.