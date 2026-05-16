VIDEO Doi tineri din Chișinău, implicați într-o schemă de peste un milion de lei, reținuți. Poliția recomandă cetățenilor „să verifice orice informație suspectă”

Doi tineri de 18 și 19 ani din Chișinǎu, implicați într-o schemă de escrocherie de peste un milion de lei, au fost reținuți de ofițerii de investigație ai Inspectoratului de Poliție Rîşcani și procurorii din Procuratura Drochia, oficiul Rîșcani, anunță sâmbătă, 16 mai, Inspectoratului General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Suspecții au înșelat o femeie de 44 de ani din Rîșcani, convingând-o să transmită 1 079 000 de lei sub pretextul unui fals dosar penal, susțin oamenii legii.

Banii au fost transmiși de femeie în cinci tranșe, în orașele Sîngerei și Rîșcani.

„Aceștia au fost prinși în flagrant în timp ce ridicau o nouă tranșă de bani. Investigațiile continuă”, menționează IGP.

Poliția recomandă cetățenilor să nu transmită bani persoanelor necunoscute și să verifice orice informație suspectă.