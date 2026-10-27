LIVE Ceremonia oficială de întâmpinare a premierului României, Luca Niculescu, la Chișinău

Premierul României, Luca Niculescu, a ajuns marți, 27 octombrie, în prima sa vizită oficială în R. Moldova de când a preluat fotoliul de prim-ministru. Șeful Executivului de peste Prut a fost întâmpinat de către omologul său moldovean, Vasile Tofan.

Niculescu s-a întâlnit, la ora 10:00, cu personalul Consulatului General al României la Chişinău, iar la ora 10:45 a avut o întrevedere cu IPS Antonie, Arhiepiscopul Chişinăului, Mitropolitul Basarabiei şi Exarhul Plaiurilor, potrivit presei române.

La ora 11:50, premierul a avut o întâlnire cu personalul Ambasadei României în R. Moldova. La ora 12:30, Luca Niculescu a avut o întrevedere cu reprezentanţi ai companiilor româneşti care derulează proiecte de investiţii în R. Moldova, la sediul Ambasadei României la Chişinău.

Şeful Executivului român va fi primit într-o ceremonie oficială de primire, cu garda de onoare, la sediul Guvernului. Premierul Luca Niculescu va avea o întrevedere tête-à-tête cu Vasile Tofan, urmată de întrevederea în plen a celor două delegații.

La ora 15:30 cei doi vor susţine o conferinţă comună de presă. La ora 16:15 premierul Luca Niculescu va merge în vizită, alături de prim-ministrul Tofan la Staţia Electrică Chișinău / Linia Vulcănești – Chișinău.

Niculescu se va întâlni, la ora 17:00, cu Igor Grosu, preşedintele Parlamentului R. Moldova, iar la 18:00 cu Maia Sandu, președinta R. Moldova, la sediul Președinție. După preluarea mandatului de premier, Luca Niculescu și Vasile Tofan, au avut o discuție telefonică, stabilind ca prima vizită a oficialului român să aibă loc la Chişinău.