GALERIE FOTO 36 de ani de la primul „Pod de Flori” peste Prut. Agenția Națională a Arhivelor a publicat imagini dintr-un film documentar care surprinde momentul

Astăzi, 6 mai 2026, se împlinesc 36 de ani de la „Podul de Flori” peste râul Prut, care a avut loc pe 6 mai 1990. În acest context, Agenția Națională a Arhivelor din Moldova a publicat mai multe imagini din filmul documentar „Duminica mare”, în regia lui Vlad Druc, o producție Moldova-film, 1990.

Sursa foto: Agenția Națională a Arhivelor

În urmă cu 36 de ani, pentru o perioadă scurtă de timp, între România și R. Moldova, nu a existat graniță. Pe 6 mai 1990, pentru prima oară după cel de-al Doilea Război Mondial, frontiera româno-sovietică a putut fi traversată fără acte. Momentul s-a numit „Podul de flori”. În mod simbolic, la aceste evenimente au fost lansate flori pe apa Prutului, de pe ambele maluri.

A avut loc pe 6 mai 1990. În cadrul acțiunii, locuitorilor din România li s-a permis ca în ziua respectivă, între orele 13:00 şi 19:00, să treacă Prutul în Moldova Sovietică fără pașaport și viză.

De-a lungul frontierei de 700 km de pe Prut, au fost create opt puncte de trecere: Miorcani – Pererita, Stânca – Costești, Iași – Sculeni, Ungheni – Pod Ungheni, Albița – Leușeni, Fălciu – Țiganca, Oancea – Cahul și Galați – Giurgiulești.

La eveniment au participat aproximativ 1,2 milioane de oameni. „Zecile de mii de români de pe ambele maluri au răbufnit ca un fluviu. Românii (de la Vest de Prut – n.r.) au fost primii care au intrat în URSS fără permisiune”, povestea ministrul Culturii și Cultelor de atunci, Ion Ungureanu.

Peste un an, a urmat cel de-al doilea Pod de Flori. Acesta s-a desfăşurat pe 16 iunie 1991, când locuitorii din Moldova au putut să treacă fără acte hotarul în România.

După această acțiune, procedurile de trecere a frontierei sovieto-române au fost simplificate considerabil. Astăzi, sute de mii de cetățeni ai R. Moldova dețin și cetățenia română.