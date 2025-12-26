VIDEO Detalii de la șeful IGP despre incidentul armat din cadrul instituției: „Îmi asum această breșă de comunicare, dar resping categoric acuzațiile de mușamalizare”

Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, susține că incidentul armat de la IGP nu a avut loc în timpul unui eveniment organizat în sediul Inspectoratului de Poliție Centru. El respinge ipoteza unei defecțiuni tehnice și recunoaște o „breșă de comunicare” din partea IGP, dar neagă categoric orice tentativă de mușamalizare.

Viorel Cernăuțeanu a declarat pentru ZdG că informațiile apărute în spațiul public despre un eveniment organizat în incinta Inspectoratului de Poliție Centru sunt false. Potrivit acestuia, aniversarea a 35 de ani de activitate a Poliției a avut loc într-un local din Chișinău, nu în sediul instituției. „Nu a fost niciun eveniment cultural, artistic și așa mai departe la Inspectoratul de Poliție Centru. (…) Nu a fost nicio aniversare, consum de alcool în Inspectorat, deoarece asta din prima este interzis”, a spus șeful IGP.

Referindu-se la arma implicată în incident, Cernăuțeanu a precizat că aceasta nu a fost la angajatul poliției în timpul evenimentului. „Arma nu a fost la el la eveniment pe parcurs. Arma era la birou în safeu pe perioada acestui eveniment”, a afirmat el, menționând că în safeu se aflau inclusiv cheile și alte bunuri personale.

Șeful IGP a respins acuzațiile potrivit cărora, după incident, ar fi fost schimbate uși sau geamuri pentru a fi ascunse urmele. „Este un absurd. (…) s-ar vedea și s-ar constata, orice expertiză a procurorului care a venit la fața locului”, a declarat Cernăuțeanu, adăugând că astfel de intervenții nu pot fi mascate fără a lăsa urme evidente.

În același timp, acesta a recunoscut că Poliția nu a comunicat public la timp despre incident. „Eu o să-mi asum această breșă care a fost în interiorul nostru, că nu am ieșit să o comunicăm informativ (…) trebuia să ieșim cel puțin public să anunțăm despre un astfel de incident”, a declarat șeful IGP.

Cernăuțeanu a respins însă orice acuzație de mușamalizare. „Nimeni, niciodată, nu și-a pus ca scop poate ceva sau cumva să mușamalizăm, categoric, și asta niciodată nu o să accept”, a subliniat el.

Cu privire la cauza incidentului, șeful Poliției a declarat că nu crede în ipoteza unei defecțiuni a armei. „Eu nu cred în defecțiunea unei arme. (…) Este posibil, dacă o armă este defectă, să fie doar un foc tras, dar nu trei?”, a spus Cernăuțeanu, menționând că orice deținător de armă cunoaște procedurile de siguranță în astfel de situații.

Referitor la suspiciunile privind consumul de alcool, acesta a explicat că starea de alcoolemie poate fi constatată doar prin expertiză medicală. „El a refuzat. Este dreptul lui să refuze, dar asta nu înseamnă că nu poartă răspundere”, a precizat Cernăuțeanu, adăugând că eventuala stare de alcoolemie nu a fost în timpul serviciului.

Acesta a precizat că nu a existat un schimb de focuri între mai multe persoane. „Nu au fost împușcături între persoane, a fost situația acestei persoane”, a declarat șeful IGP.

Angajatul care a tras a fost concediat în urma anchetei de serviciu, finalizată în termenul legal de 14 zile. Cernăuțeanu a mai menționat că persoanele din conducere vizate de anchetă nu mai pot fi reangajate în Poliție, în urma constatărilor făcute.

Amintim că pe 22 decembrie, deputatul Vasile Costiuc a afirmat public că, în seara de 18 decembrie, în urma unui conflict între doi ofițeri, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru s-ar fi tras aproximativ 30 de focuri de armă, în contextul celebrării Zilei Poliției.

Abia ulterior, Inspectoratul General al Poliției a comunicat oficial că s-a autosesizat, că a fost sesizată Procuratura pentru a exclude orice suspiciune de mușamalizare și că, în urma primelor verificări, au fost depistate trei cartușe. Totodată, a fost anunțată demiterea polițistului vizat și demisia conducerii Inspectoratului de Poliție Centru.

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat ulterior că a fost inițiată o cauză penală pe 19 decembrie, că arma din care s-a tras era una personală, deținută legal, și că incidentul ar fi fost provocat de o defecțiune a armei.

În paralel, în spațiul public au apărut informații mult mai grave. Deputata Olesea Stamate a vorbit despre o tentativă de ascundere a informației. Liderul Partidului Schimbării, Ștefan Gligor, a formulat acuzații detaliate, susținând că ofițerul se afla în stare avansată de ebrietate, că ar fi tras cel puțin 16 focuri de armă, inclusiv asupra ușii unui birou unde s-ar fi ascuns o tânără ofițeră, și că urmele incidentului ar fi fost îndepărtate, încercându-se mușamalizarea cazului.