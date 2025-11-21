VIDEO De la ac și ață, la propriul showroom în centrul capitalei. Ludmila Secher, tânăra care și-a croit visul cu perseverență și curaj

Pentru Ludmila Secher, drumul spre antreprenoriat a fost ca o rochie creată fără tipare: a tăiat, a măsurat, a greșit și a cusut din nou. Totul a început în anii de studenție, când o profesoară a încurajat-o să aplice la un curs dedicat tinerilor creativi. Din zece participanți, doar doi au fost selectați pentru finanțare. Printre ei – Ludmila.

„Mi-am cumpărat prima mașină de cusut, un fier de călcat, masa de călcat și acest manechin. Toate îmi slujesc și azi. Pentru mine a fost un mare câștig, pentru că o mie și ceva de euro mi se păreau enorm atunci. Știam că de acum înainte aceasta e calea mea”, povestește tânăra.

De la vis la atelier

Primul grant, în valoare de 1 500 de euro, a fost începutul unei afaceri care astăzi poartă semnătura Ludmilei Secher.

De la primele creații cusute în apartament, până la un showroom propriu în centrul capitalei, Ludmila a demonstrat că pasiunea, consecvența și învățarea continuă pot transforma o idee în realitate.

La 28 de ani, tânăra designer are deja un portofoliu bogat, colaborări locale și o clientelă fidelă, care îi apreciază stilul minimalist și autenticitatea.

Perseverența nu se demodează

„Tot ce am construit a venit pas cu pas, fără rețete sigure. Am greșit, am învățat, am crescut. Cred că succesul vine doar dacă muncești cu dăruire și îți păstrezi curiozitatea de a învăța”, spune Ludmila.

Pentru ea, moda este mai mult decât estetică – este o formă de exprimare a libertății și a curajului.

„Perseverența nu se demodează niciodată, nici în lumea modei, nici în cea a afacerilor”, adaugă tânăra.

O inspirație pentru tinerii aflați la început de drum

Ludmila este astăzi un exemplu pentru tinerii care nu muncesc și nu studiază, dar visează la propriul drum.

Ea le amintește că există programe de finanțare, traininguri și resurse care pot transforma o pasiune într-o carieră.

„Oportunități sunt. Trebuie doar să le cauți și să muncești cu dăruire. Restul vine în timp”, spune tânăra.

Campania de comunicare „Vezi că poți!” este realizată de organizația nonguvernamentală Te Vezi, cu sprijinul financiar al Agenției Naționale pentru Tineret, în cadrul Programului anual de Granturi pentru Organizațiile de Tineret 2025. ZdG este partener media al campaniei.