VIDEO Cristina Gherasimov și Marta Kos, conferință de presă. Cum vor fi utilizați cei 1,9 miliarde de euro oferite de UE

Joi, 4 septembrie, viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, și comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, care se află într-o vizită oficială în R. Moldova, susțin o conferință de presă comună.

Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană a făcut o retrospectivă a drumului R. Moldova spre aderarea la UE.

„Doar în trei ani de zile R. Moldova a trecut de la țară asociată al țară candidată“, a reamintit Gherasimov.

Comisara europeană pentru extindere la rândul său a amintit despre Mecanismul de reformă și creștere pentru R. Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro, oferit de UE.

„Deja am debursat un pic mai puțin de 300 de milioane de euro din acest pachet de creștere și am zis că în mare parte acest pachet va fi folosit pentru infrastructură, dar și pentru prosperarea, bunăstare cetățenilor, și nu doar a celor din Chișinău.

Oficiala a explicat că „o mare parte din pachet va fi atribuită infrastructurii”, în timp ce a doua parte a banilor va fi utilizată pentru consolidarea economiei R. Moldova.

„În primul rând este pentru implementarea criteriilor de la Copenhaga, ca economia să fie stabilă și pregătită pentru a adera la UE, dar a doua parte dina cești bani vor merge pentru a sprijini întreprinderile mici și mijlocii. (…) Desigur, noi nu oferim banii doar ca să îi oferim: toate fondurile europene au niște condiționalități foarte stricte de transparență, ceea ce înseamnă că vom monitoriza și audita foarte atent cum se cheltuie acești bani, deoarece aceștia sunt banii contribuabililor europeni și noi împreună cu dumneavoastră, cu Guvernul dumneavoastră, le datorăm această transparență și cetățenilor moldoveni”, a declarat Kos.

Astfel, aceasta a menționat că cetățenii vor putea accesa informația despre cum au fost utilizați banii. „Veți putea oricând să vedeți cum se cheltuie banii europeni, dacă într-adevăr s-au construit drumuri mai bune, spitale mai bune, dacă apa e mai pură”, a spus comisara.

Oficiala a finalizat discursul său cu un apel către cetățeni cu referire la alegerile din 28 septembrie.

„Aveți o mare responsabilitate în ziua alegerilor de la finele lunii septembrie, deoarece viitorul țării voastre se află în mâinile voastre”, a punctat Marta Kos.

În perioada 3 – 5 septembrie, Marta Kos efectuează o vizită în R. Moldova.

Agenda vizitei cuprinde întrevederi cu oficialii de la Chișinău, discuții cu antreprenori, jurnaliști și societatea civilă. Comisara Kos va merge și la Mănăstirea „Marta și Maria” din satul Hagimus, raionul Căușeni.