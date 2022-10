VIDEO „Cred că nu mai vrea nimeni să treacă prin așa experiență”. Mărturiile șoferilor prinși beți la volan, obligați să treacă un curs de reabilitare pentru redobândirea permisului de conducere

Andrei (nume schimbat, n.r.) este din Soroca, lucrează la un service auto și îi place să conducă mai mult decât orice altceva. O vreme, însă, a fost nevoit doar să se uite la mașini, pentru că i-a fost retras permisul, după ce a fost prins de către poliție în stare de ebrietate la volan.

Pentru ca să-și poată recupera permisul de conducere, Andrei a fost nevoit să participe în cadrul programului „Drink & Drive” la diverse activități, inclusiv la spital, în secția Traumatologie, dar și în cadrul Centrului de Medicină Legală, unde Andrei a văzut, la propriu, moartea cu ochii.

Programul a fost elaborat în 2016, în cadrul proiectului „Drink & Drive Moldova – program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite pe fondul conducerii autovehiculelor sub influența băuturilor alcoolice”, implementat de Institutul de Reforme Penale în parteneriat cu Serviciile de Probaţiune din Moldova, România şi Olanda, sprijinit financiar de Ambasada Olandei la Bucureşti, în cadrul Programului MATRA.

Programul a fost implementat în scopul disciplinării șoferilor depistați în stare de ebrietate, ei fiind obligați să frecventeze cursurile programului contra plată. Acesta este funcțional de la sfârșit de 2018, și vine să înlocuiască amenda pe care erau obligați să o achite până atunci șoferii prinși în stare de ebrietate la volan.

Programul durează trei luni și are 12 sesiuni – 9 de grup și 3 individuale, iar la una din ele, participanții merg la morgă, pentru a vedea cu propriii ochi potențialele consecințe ale alcoolului consumat înainte de a urca la volan. De obicei, spun responsabilii de program, asta lasă cea mai mare amprentă asupra șoferilor.

Prezența e necesară la toate sesiunile, inclusiv cea de la Centrul de Medicină Legală, cu toate serviciile care trebuie îndeplinite acolo – de a îngriji, de a spăla cadavre sau de a dezinfecta suprafețe. Dacă lipsești de la o sesiune, programul trebuie repetat de la început.

Parcurgerea programului „Drink & Drive”, pentru care participanții plătesc patru mii de lei este o condiție obligatorie pentru toți cei care încearcă să redobândească permisul de conducere.

„Nu ai vrea să-ți mai amintești de asta…”

Andrei mărturisește că șofatul este pentru el ceva cu totul aparte. Îi place, mai ales că atunci când conduce, se detașează de la problemele de zi cu zi. „Pur și simplu, mergi și te gândești la ale tale, te relaxezi. Eu lucrez la un service auto și văd zilnic mașini…”, spune el, vădit afectat de faptul că acum nu poate merge la volan.

La program, Andrei spune că i s-a vorbit și despre faptul că nu doar atunci când e la volanul mașinii nu trebuie să consume alcool. „Eu nu vreau să par un sfânt… dar știu că nu duce la nimic bun. Poate cineva să intre peste tine și să fii tu vinovat, dacă ți se depistează alcool. Ei ne spun să lăsăm mașinile acasă… Dacă ai băut, mai bine măcar să vii în patru acasă, dar să nu pui pe alții la risc. Acolo poate fi și un copil, și un om drag ție, nimeni nu e ferit de un pericol”, adaugă bărbatul.

Vizita la morgă i s-a părut a fi, de departe, cea mai complicată sesiune și spune că nu ar vrea să mai treacă prin așa ceva. „Am văzut acolo de toate: cum sunt făcute disecții, cum se descarcă părți interioare în container, am văzut cum se face o expertiză înainte de îngropare. Nu e dintre cele mai bune lucruri pe care să ți le amintești. E mai bine să nu ajungi acolo… Cine lucrează în sfera asta, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar dacă nu ai fost niciodată acolo, e de dorit să eviți această instituție”, subliniază el.

După ce-și întoarce permisul, ar vrea să parcurgă distanțe lungi, să călătorească și să cunoască lucruri noi. Spune că și-a învățat lecția și că va avea grijă cum conduce, pe viitor. Dar, între timp, mai are de parcurs câteva sesiuni din cadrul programului.

„Consumul de alcool și volanul trebuie să stea foarte departe unul de altul”

Alături de Andrei, alte șase persoane parcurg acest program la Soroca. Grupul respectiv, al patrulea la număr aici, a început să frecventeze cursurile din iulie. Programul se derulează săptămânal, cu prezență obligatorie, lucru care unor participanți le cam dă bătăi de cap, din cauza distanței pe care trebuie să o parcurgă până aici.

Natalia Ursu, consiliera de probațiune de la Biroul din Soroca, povestește că la primele ore, participanții sunt timizi, dar pe parcurs, devin mai comunicabili, își fac temele pentru acasă și adresează des întrebări. „Toate persoanele din acest grup au fost la evidența Poliției anume în cazul contravențiilor pentru art. 263 sau 264, consumul de băuturi alcoolice la volan. Dar nu avem pe nimeni pentru accidente aici”, punctează ea, completând că, cele mai stresante pentru participanți sunt vizitele la Centrul de Medicină Legală.

Ion V. (35 de ani), un alt membru al grupului de consiliere de la Soroca, confirmă. Și el este una dintre persoanele care au urcat în stare de ebrietate la volan, lucru de care afirmă că-i pare rău până azi. Au urmat ședința de judecată și ridicarea permisului pentru trei ani, precum și o amendă de 30 de mii de lei.

„Respectiv, acum trebuie să trec acest program „Drink & Drive”. E destul de greu, aici iar e cheltuială. Aceste cursuri costă patru mii de lei, programul durează trei luni, e timp mult, trebuie să vii de fiecare dată aici, dar poate ai altceva de făcut… și atunci lași lucrul, lași tot, și vii. Plus, experiența de la morgă e… foarte neplăcută și cred că nu mai vrea nimeni să treacă prin așa ceva. Poate sunt persoane pregătite pentru asta, dar pentru mine a fost cu impact emoțional, nu mai doresc să trăiesc așa experiență”, explică bărbatul.

După încheierea programului, își dorește să ia permisul, să obțină și alte categorii, pentru ca mai departe să activeze în calitate de șofer. Acum crede că „acestea două”, consumul de alcool și volanul, trebuie să stea „foarte departe unul de altul, ca dușmani foarte mari”, punctează Ion.

Conform Hotărârii de Guvern Nr. 296, sunt stabilite următoarele concentrații de alcool, după cum urmează: – se consideră ca stare de ebrietate cu grad minim – în caz de stabilire a concentraţiei de alcool, în sânge de la 0,3 g/l pînă la 0,5 g/l, iar în cazul testării alcoolscopice de la 0,15 mg/l până la 0,30 mg/l în aerul expirat, – se atestă ca stare de ebrietate cu grad avansat în cazul depăşirii concentraţiei de alcool, în sânge de 0,5 g/l, iar în cazul testării alcoolscopice de 0,30 mg/l în aerul expirat.

Recidiva după amenzi vs. efectul vizitelor din cadrul „Drink & Drive”

Alături de el, unul din cei mai în vârstă participant la program, Constantin (58 de ani), menționează că, de când a fost oprit de poliție și i s-a luat permisul, nu mai folosește alcool.

„Și nu recomand nici altora, în special înainte să urce la volan, și în special, după ce am văzut la Korolenko (Adresa Centrului de Medicină Legală, n.r.)”, specifică bărbatul.

Pe lângă Centrul de Medicină Legală, participanții la program vizitează și secția Traumatologie a unui spital, „ca să vadă în ce stare sunt victimele accidentelor provocate de persoane care au urcat în stare de ebrietate la volan”, explică Natali Ursu.

Ea subliniază că scopul programului e ca participanții să conștientizeze care pot fi consecințele condusului în stare de ebrietate și să nu mai urce după ce au consumat alcool la volan, cu precizarea că din grupul de care se ocupă acum, două persoane nu mai consumă deloc alcool. „Înainte erau amenzi de 50-60 mii de lei și eu am avut la evidență o persoană care a achitat amenda, au trecut anii și a intrat iar la evidență. Datele arată că acest program are un impact mai bun asupra lor decât amenzile”, concluzionează Ursu.

Ruslan Apreutesei, șeful Biroului de Probațiune Soroca, face o referire la statistica din 2019, când instituția avea la evidență, cu privarea dreptului de a conduce, în jur de 160-180 de persoane, pe când în prezent, are aproximativ 70-80 de subiecți.

„În jur de 30 de oameni au trecut programul respectiv, iar din toți aceștia, încă niciunul nu a făcut recidivă. 80% din accidentele produse aici sunt din cauza băuturilor spirtoase, iar asta e cel mai dureros, că lumea nu conștientizează pericolul urcării la volan în stare de ebrietate. Mai ales prin sate, e o mare problemă. E același infractor care poate lua viața cuiva prin imprudență”, subliniază Ruslan Apreutesei.

Mărturiile participanților din Chișinău: „Acolo am înțeles că nu e de glumă”

Evghenii Șeverdov (30 de ani): „Mi-a fost ridicat permisul de conducere, încă din prima perioadă a „Nopților albe”. Veneam de la club, aveam 20 de ani, era bine, eram distrat și, în acel moment, nu presupuneam că voi fi oprit.

Am făcut verificarea, expertiza a arătat că eram beat și mi-a fost ridicat permisul pentru trei ani. După trei ani, am primit permisul și am mers bine până acum. Când s-au adunat 10 ani, m-am dus să îl schimb și mi-au spus că după anul 2018 a apărut acest program și că trebuie să îl trec.

Am fost la morgă, ne-au făcut un fel de excursie acolo, am văzut trupuri de tot felul – și arse, și obișnuite, și cum sunt prelucrate. Între timp, am înțeles că nici în dimineața după ce seara ai băut nu trebuie să urci la volan, pentru că ești obosit și poți crea situații de accident. Mai bine iei un taxi ca să mergi acolo unde ai nevoie”.

Oleg V. (34 de ani): „În anul 2010, îmi sărbătoream ziua de naștere, la pădure, cu prietenii. Nu voiam să las mașina acolo, plus că am ieșit să o duc pe prietena mea. Nu am reușit să găsesc niciun taxi la acel moment, nu le puteam indica nicio adresă exactă. Numai am ieșit din pădure și am și fost opriți. Au trecut 12 ani și s-a dovedit că trebuie să trec acest program. Mi-a fost anulat atunci permisul de conducere. Dar bine, aici mai afli legile, mai discutăm, iar asta te motivează să nu repeți greșelile.

Cel mai dramatic moment a fost când am intrat la morgă, am înțeles că nu e de glumă. Eram șapte oameni, dacă nu greșesc, ceilalți erau mai calmi, au reacționat mai liniștit, dar și sunt mai mari decât mine. Pentru mine a fost… am avut senzația de vomă. După vizita la Korolenko, cred că aș spune șoferilor că nu e de dorit să ajungă în asemenea situație. Am văzut cu proprii ochi cum expertul medical lucra, tăia și, sincer, numai de la miros am început să am amețeli, nu că de la corpuri. E neobișnuit și asta, să vezi pentru prima dată în viață cum expertul medical lucrează cu organele, e neplăcut.

În schimb, aș spune că pentru stat, rezultatul e unul bun, că puțini mai repetă această prostie de a merge beat la volan”.

Vasile Ș. (39 de ani): „Îmi amintesc tare bine cum am ajuns aici. Au depistat că eram în stare de ebrietate la volan, după ce băusem cu o seară înainte și am adormit în mașină. A fost pornit dosar și am rămas fără permis. Se întâmpla cu vreo cinci ani în urmă.

Între timp, am învățat să merg și pe troleibuz, nu știam despre acest program. Iar când am dat examenul și totul pentru permis, mi-au zis că trebuie și de aici certificat. Dacă știam, treceam mai demult. Dar așa am ajuns aici, în linii mari.

Am înțeles aici că dacă ai servit, volanul – deoparte. Poate să-ți zică oricine orice, dar stai pe loc. Și la Centrul de Medicină Legală, mai bine să nu ajungă nimeni, eu nici nu vreau să-mi amintesc.

Cel mai bine, dacă ai servit, stai pe loc sau ia taxi. În orice caz, nu te urca la volan, după ce ai băut. Acum aștept să-mi dea permisul și să fiu șofer la troleibuz. Mi-a rămas ultimul pas”.

„Această sancțiune a venit cu scopul de a corecta și reeduca persoana, nu a o pedepsi”

Programul „Drink & Drive” a fost inițiat în anul 2016, fiind definitivat până în 2018, atunci cand au intrat în vigoare modificările legislative din Codul penal, Legea cu privire la probațiune și alte acte normative care au facilitat sau reglementat procesul de derulare.

Iurie Mahu, șeful Direcției Activitate Analitică a Inspectoratului Național de Probațiune, precizează că, în modificările legislative din 2018, a fost introdus în Codul penal anularea dreptului de a conduce mijlocul de transport, acesta fiind aplicat de către judecători pentru persoanele depistate în stare de ebrietate la volan.

„Dreptul de a dobândi permisul de conducere este după patru ani de la condamnarea definitivă. La expirarea acestui termen, persoana poate încerca să redobândească permisul, întrunind mai multe condiții: parcurgerea programului și achitarea cursului la instituțiile bancare a taxei de stat, prezentarea bonului de plată și implicarea nemijlocită în program.

După ce are confirmare că a parcurs programul, persoana merge la ASP, pentru a depune actele de redobândire și repetat este obligat să treacă examen teoretic și practic pentru fiecare categorie a mijlocului de transport pe care dorește să o obțină”, explică Mahu.

Normele respective se aplică pentru toți cei care încearcă să redobândească acum permisul de conducere. „Dacă până la modificările din anul 2018, legislația penală prevedea amenda sau munca neremunerată în folosul comunității, din 2018, amenda a fost exclusă, chiar dacă pe atunci era considerabilă, și înlocuită cu anularea dreptului de a conduce mijlocul de transport. Această sancțiune, de fapt, a venit cu scopul de a corecta și reeduca persoana care neglijează toate normele legale, și în pofida tuturor riscurilor, urcă în stare de ebrietate la volan”, adaugă Mahu.

În anul 2021, 450 persoane au parcurs programul și au achitat taxa de stat. În primele șapte luni ale anului 2022, alte 270 persoane au trecut acest program. Până la acest program, Mahu spune că Serviciul Probațiune avea la evidență persoane care puteau fi private de dreptul de a conduce un mijloc de transport (de până la cinci ani) și de câte trei-patru ori.

„Din punct de vedere legal, persoana, înainte de a urca la volan, nu trebuie deloc să consume băuturi alcoolice”, încheie Mahu.

De la începutul acestui an, în R. Moldova s-au înregistrat circa 100 accidente, 16 decese și 101 traumatisme, provocate de persoane care au urcat în stare de ebrietate la volan.

Anul 2022. Accidente, traumatisme și decese cauzate de persoane care au consumat alcool înainte de a urca la volan

Luna Accidente Decese Traumatisme Ianuarie 11 3 9 Februarie 5 0 5 Martie 3 0 6 Aprilie 15 2 15 Mai 17 3 15 Iunie 14 1 15 Iulie 16 3 18 August 14 4 15 Septembrie (început) 3 0 3

Sursa: IGP

