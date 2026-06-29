VIDEO Conferință de presă susținută de Comisara europeană pentru Mediu, Jessika Roswall și Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder: „Suntem gata pentru deschiderea clusterului 4 – Mediu și schimbări climatice”

Comisara europeană pentru Mediu, Reziliență în Domeniul Apei și o Economie Circulară Competitivă, Jessika Roswall, și Ministrul Mediul, Gheorghe Hajder, au susținut o conferință de presă comună. Jessika Roswall se află în prima sa vizită oficială în R. Moldova, care are loc în perioada 29-30 iunie 2026.

În cadrul conferinței de presă, ministrul Gheorghe Hajder a menționat care sunt prioritățile R. Moldova în domeniul mediului și a mulțumit Uniunii Europene pentru sprijinul acordat în timpul crizei de pe Nistru.

„Am avut o discuție foarte bună cu comisara Roswall, am vorbit despre progresele R. Moldova în procesul de aderare la UE, în special capitolul 27 – „Mediu și schimbări climatice”, una dintre cele mai complexe capitole ale integrării europene. Schimbările se vor face treptat. Pentru noi, acest proces nu înseamnă doar a bifa niște reguli tehnice, ci este esențial ca noile standarde să fie pe înțelesul tuturor. Este important ca legislația UE să nu rămână doar pe hârtie. Am mulțumit Uniunea Europene pentru sprijin oferit în criza recentă de pe râul Nistru. Activarea rapidă a mecanismului de protecție civilă a UE a fost un ajutor foarte important și ne-a sprijinit să răspundem mai eficient unei situații extrem de dificile și fără precedent în R. Moldova. Pentru țara noastră, apa nu mai este doar o problemă de mediu. Este o problemă de securitate, de sănătate publică, inclusiv pentru agricultură, economie și biodiversitate. Nu ultimul rând, am spus că suntem gata pentru deschiderea clusterului 4 – „Mediu și schimbări climatice”. Urmează un drum complex, dar cel mai important este că R. Moldova nu este singură în această transformare. Avem alături Uniunea Europeană, avem parteneri puternici și o determinare și direcție clară. Vrem ca viitorul economiei R. Moldova să fie verde, modern și european”, a declarat ministrul Gheorghe Hajder.

La rândul ei, comisara europeană Jessika Roswall a declarat că simte determinarea R. Moldova de a se alătura la Uniunea Europeană.

„Am văzut cum această determinare se transformă în pași concreți în teren. Exact așa cum a menționat domnul ministru, Comisia Europeană este alături de R. Moldova și de fapt deschiderea primului cluster la începutul acestei luni a fost un semnal foarte clar. Și pot să vă zic că un mediu sigur, un mediu absolut sustenabil este un pas foarte important în acest angajament. Capacitățile administrative sunt absolut cruciale dacă dorim să punem în aplicare toată legislația unei europene. (…) Cu adevărat, noi cunoaștem că există multe provocări în calea despre aderare, însă Uniunea Europeană rămâne absolut angajată în acest proces, ca și partener de încredere pentru R. Moldova.

Moldova verde înseamnă Moldova mai prosperă, mai rezilientă și un candidat puternic pentru calitatea de membru al Uniunii Europene. Astăzi, cu adevărat, vom face totul ca să se întâmple acest lucru în realitate”, a declarat Comisara pentru Mediu, Jessika Roswall.

Comisara europeană pentru Mediu, Reziliență în Domeniul Apei și o Economie Circulară Competitivă, Jessika Roswall, și-a început vizita la Chișinău participând la prima ediție a „Green Finance and Investment Forum Moldova 2026”.

Pe 29 iunie, Jessika Roswall a avut o întrevedere cu președinta Maia Sandu.

„Discuțiile au vizat protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă, reziliența la schimbările climatice și reformele care apropie Republica Moldova de standardele Uniunii Europene”, potrivit unui comunicat al Delegației UE în R. Moldova.

De asemenea, comisara europeană pentru Mediu s-a întâlnit cu prim-ministrul Alexandru Munteanu și cu ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu. Discuțiile au vizat reformele din domeniul mediului și schimbărilor climatice.

În a doua zi a vizitei, Comisara se va deplasa în localitatea Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și Mănăstirea Căpriana, conectată la această rețea.