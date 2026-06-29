Incident la Cahul: Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore, după agresarea fizică a unui polițist și deteriorarea unei autospeciale

Oamenii legii documentează un caz înregistrat în weekend, în localitatea Tartaul de Salcie, după ce un motociclist a ignorat somațiile legale de oprire, iar ulterior incidentul a escaladat, soldându-se cu agresarea unui polițist și deteriorarea unei autospeciale, anunță luni, 29 iunie, Inspectoratul General al Poliției (IGP) printr-un comunicat.

Potrivit informațiilor preliminare, sâmbătă, 27 iunie, aproape de miezul nopții, un echipaj al Inspectoratului Național de Securitate Publică (INSP) a somat regulamentar conducătorul unei motociclete neînmatriculate. Atât șoferul, cât și pasagera sa, ambii de 18 ani, nu purtau echipament de protecție.

„Conducătorul motocicletei a ignorat semnalele luminoase și sonore ale poliției, continuând deplasarea. La scurt timp, acesta a pierdut controlul asupra vehiculului și a derapat în afara carosabilului.

În timpul intervenției, tânărul a părăsit locul incidentului, însă a fost identificat la scurt timp de polițiști. Pasagera a fost examinată medical și nu a necesitat îngrijiri suplimentare”, se spune în comunicat.

Ulterior, în timpul documentării cazului, la fața locului s-a adunat un grup de persoane care ar fi blocat autospeciala de poliție. La locul incidentului, un bărbat de 42 de ani ar fi agresat fizic un polițist, iar un tânăr de 18 ani ar fi deteriorat capota autospecialei.

Ambii suspecți au fost conduși la Inspectoratul de Poliție Cahul și reținuți pentru 72 de ore.

Motocicleta a fost transportată la parcarea specială, iar polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.