Părinții vor putea oferi recenzii școlilor și grădinițelor din capitală pe platforma „EduMap”

Direcția Generală Educație, Tineret și Sport (DGETS) a lansat platforma digitală „EduMap”, un instrument care oferă informații actualizate despre sistemul educațional din municipiul Chișinău. Potrivit Primăriei Chișinău, platforma este menită să consolideze dialogul dintre părinți și instituțiile de învățământ și să ofere acces la informații verificate despre instituțiile de învățământ din capitală.

Platforma oferă o sursă oficială de informare, unde fiecare instituție de învățământ beneficiază de un profil dedicat, iar părinții pot consulta informații relevante și pot contribui prin recenzii verificate, bazate pe experiențe reale.

„Prin intermediul acestei soluții digitale, trecem de la opinii dispersate și informații neconfirmate la un sistem transparent și structurat de feedback, care va contribui la monitorizarea și îmbunătățirea continuă a calității serviciilor educaționale”, potrivit Direcției Generale Educație, Tineret și Sport.

Conform DGETS, platforma „EduMap” oferă:

Hartă interactivă inteligentă: Navigare rapidă și intuitivă, cu posibilitatea filtrării instituțiilor după tip, localizare și evaluare, inclusiv prin tehnologii moderne de grupare pe sectoare.

Navigare rapidă și intuitivă, cu posibilitatea filtrării instituțiilor după tip, localizare și evaluare, inclusiv prin tehnologii moderne de grupare pe sectoare. Acces sigur și simplificat: Autentificare rapidă prin contul Google, fără necesitatea creării unor parole suplimentare și cu mecanisme de prevenire a conturilor false.

Autentificare rapidă prin contul Google, fără necesitatea creării unor parole suplimentare și cu mecanisme de prevenire a conturilor false. Interfață bilingvă: Platforma este disponibilă atât în limba română, cât și în limba rusă, pentru a răspunde necesităților tuturor locuitorilor municipiului Chișinău.

Platforma este disponibilă atât în limba română, cât și în limba rusă, pentru a răspunde necesităților tuturor locuitorilor municipiului Chișinău. Accesibilitate pe toate dispozitivele: EduMap este optimizată pentru utilizarea de pe telefon, tabletă și calculator, oferind o experiență modernă și accesibilă pentru toți utilizatorii.