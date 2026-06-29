Cod ROȘU de caniculă în sudul țării: se vor înregistra până la + 41°C. Centru și nordul țării, sub cod portocaliu și galben

Cod galben, portocaliu și roșu de caniculă în R. Moldova, valabil pentru marți, 30 iunie, anunță Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM). Totodată, AMM avertizează că pe 1 iulie, în toată țara, este prognozat cod galben de caniculă.

„Temperaturile minime nu vor coborî sub 20°C, caracteristică specifică nopților tropicale”, atenționează meteorologii.

Conform AMM, avertizările meteo sunt valabile pentru:

• marți, 30 iunie 2026: cod galben, cod portocaliu și cod roșu;

• miercuri, 01 iulie 2026: cod galben;

Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime, în funcție de tipul avertizării sunt:

Cod galben: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33…+35°C .

. Cod portocaliu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +36…+38°C .

. Cod roșu: Temperatura maximă a aerului va atinge valori de +39…+41°C.

În acest context, Centrul Național de Management al Crizelor a venit cu o serie de recomandări pentru cetățeni: