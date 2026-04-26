UPDATE Punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița activează în regim normal

Poliția de Frontieră avertizează călătorii că la această oră, PTF Leușeni–Albița și-a sistat temporar activitatea pe sensul de ieșire din R. Moldova, din cauza unor probleme tehnice apărute pe partea română, provocate de vântul puternic, care a dus la deconectarea energiei electrice.

UPDATE 13:15 Punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița activează în regim normal. Defecțiunile tehnice au fost remediate.

Știre inițială:

La moment, se întreprind măsuri pentru remedierea situației.

„Colegii noștri lucrează la capacitate maximă pentru a gestiona fluxul de călători și pentru a reduce disconfortul generat de această situație”, menționează Poliția de Frontieră.

Totodată, participanților la traficul transfrontalier le este recomandat să opteze din timp pentru traversarea prin alte puncte de trecere a frontierei, precum: PTF Sculeni, PTF Cahul sau PTF Leova.