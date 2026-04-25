Cod portocaliu de intensificări ale vântului pe întreg teritoriul R. Moldova pentru duminică

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod portocaliu de intensificări ale vântului pe tot teritoriul R. Moldova. Avertizarea este valabilă de duminică, 26 aprilie, în intervalul orelor 10:00 – 21:00.

În perioada menționată, pe arii extinse, se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic, în rafale de până la 19–24 m/s, izolat de până la 26 m/s.

În acest context, „pentru a preveni eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să evite arborii bătrâni, inclusiv parcarea automobilelor sub aceștia”.

În cazul înregistrării situațiilor problematice, locuitorii orașului sunt îndemnați să apeleze Dispeceratul Central Municipal, tel. (022) 22-22-67, (022) 22-26-04 sau să sune la numărul unic de urgență 112.