VIDEO/ Când își vor face loc în manualele școlare protestele din 7 aprilie 2009? Profesori de istorie estimează că am putea vorbi obiectiv despre „Revoluția Twitter” abia peste 50 de ani 

Pe 7 aprilie 2009, profesoara de istorie Valentina Olaru era la liceu și își amintește că elevi din clasa a XII-a au venit să ceară un drapel, ca să meargă în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN). Când a întrebat pentru ce, au răspuns că au ei nevoie.

Câteva zile mai târziu, la liceu s-au prezentat persoane care solicitau liste ale participanților la acele evenimente. „Sigur că noi încercam să spunem că nu știm pe nimeni, chiar dacă recunoșteam în poze propriii copii”, spune ea.

Astăzi, 13 ani mai târziu, manualele de istorie fie nu le spun deloc elevilor despre ce s-a întâmplat, fie rezumă totul la câteva fraze, într-un context mai larg despre istoria contemporană a R. Moldova. Respectiv, rămâne la discreția profesorilor de istorie ce anume află elevii despre revolta din 7 aprilie 2009, numită și „Revoluția Twitter”.

Profesorii de istorie spun despre „Revoluția Twitter” că nu apare în manuale din mai multe motive, printre care subliniază faptul că definirea obiectivă a acestor evenimente s-ar putea da abia în 50 de ani, după desecretizarea de documente.

Între timp, ei utilizează reportajele și anchetele din presa vremii, pentru a discuta și dezbate cu elevii acele zile de aprilie. De asemenea, anual, la 7 aprilie, ei invită la ore surse vii – foști elevi care au ieșit atunci cu drapelele din școlile lor în piață, pentru a povesti elevilor de acum despre manifestațiile de atunci.

Valentina Olaru, azi directoarea liceului „L. Blaga” din Chișinău, era în 2009 o profesoară care muncea, prin cumul, în două locuri, așa că nu reușea să urmărească pe parcursul zilei ce se petrece în oraș. Le-a dat drapelul elevilor și aceia au mers spre zona centrală a orașului.

Era în drum spre al doilea post de muncă, când a înțeles ce se întâmplă. „Acela a fost un moment și stresant, și emoțional”, spune Olaru.

Nimic, însă, nu părea să prevestească ceea ce a urmat: arestări ilegale, bătăi, tortură, distrugeri, persecuții. La puțin timp după 7 aprilie, liceul a început să fie vizitat de persoane care arătau fotografii și solicitau învățătorilor să identifice oamenii din ele.

„Mi-aduc aminte cum colegii de la alte licee sunau să întrebe: La voi au venit? Ce au întrebat? Ce ați făcut? Noi am încercat să ne protejăm copiii, pentru că știam că nu au făcut nimic peste limite. Ei s-au dus, pentru că au văzut cum se duc și alții și li s-a părut interesant”, povestește Valentina Olaru.

La 13 ani distanță, ca profesoară de istorie, consideră că nu poate să dea o interpretare obiectivă a ceea ce s-a petrecut acolo, din motiv că are încredere doar în „adevărul documentar”.

„Cu alte cuvinte, peste 50 ani, când vor fi deschise toate arhivele SIS în care s-au documentat lucrurile de până la 7 aprilie și după această dată, eu aș putea spune că o să am o interpretare istorică. Acum, am o interpretare emoțională a ceea ce am trăit, a ceea ce am văzut”, punctează Olaru.