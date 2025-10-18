Rezultatele alegerilor parlamentare și mandatele deputaților aleși au fost validate de Curtea Constituțională. Tot în această ediție vorbim despre retragerea lui Dorin Recean din politică și aducem detalii despre cel care ar urma să-i ia locul. Vă mai spunem cum angajații municipalității „curăță” comentariile de pe pagina de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău.

Curtea Constituțională a confirmat joi legalitatea alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a validat mandatele celor 101 de deputați aleși, precum și listele de supleanți la funcția de deputat. Astfel, în noul Parlament, Partidul Acțiune și Solidaritate va deține 55 de mandate, blocul „Patriotic” – 26 de mandate, blocul „Alternativa” – 8 mandate, iar Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” – câte 6 mandate. Parlamentul nou ales urmează să se întrunească în ședința de constituire miercuri, 22 ocombrie, conform unui decret semnat de președinta Maia Sandu.

În această săptămână, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea intenționa să-l înainteze din nou la funcția de prim-ministru pe Dorin Recean, însă acesta a decis să se retragă din funcțiile publice.

Igor Grosu, președintele PAS: „Domnul prim-ministru ne-a anunțat că mandatul lui se încheie aici și eu foarte mult sper că, indiferent de circumstanțe, veți rămâne alături de noi, pentru că ați pus foarte mult suflet, mult efort, lucru pentru care noi vă mulțumim”.

Premierul în exercițiu afirmă că se retrage din viața politică, pentru că vrea să revină la activitatea profesională pe care a suspendat-o acum doi ani și jumătate când a devenit prim-ministru.

Dorin Recean, prim-ministru în exercițiu: „La fel ca și anterior, nu am avut niciodată intenția să rămân în politică. Mandatul meu se încheie aici, odată cu expirarea mandatului actualului guvern. În același timp, țara noastră trece la o altă etapă a dezvoltării. În mandatul actualului guvern, am reușit să facem împreună ceea ce era necesar pentru ca R. Moldova să se așeze în rândul statelor puternice ale lumii, iar pentru asta este nevoie ca următorul mandat de guvernare să fie despre creștere economică. Nu voi continua să mă implic în viața publică și politică, îmi voi depune mandatul de deputat, după ce votăm noul guvern, și îmi voi continua parcursul profesional pe care l-am lăsat într-o parte acum câțiva ani. Cu toate acestea, niciodată nu voi ezita să ajut echipa”.

Miercuri, Dorin Recean a prezidat ultima ședință de guvern. Mai mulți experți au analizat posibilele motive ale deciziei lui Dorin Recean, precum și provocările care îl așteaptă pe următorul premier. Detalii găsiți pe zdg.md. La o zi după ce Dorin Recean și-a anunțat retragerea, ZdG a dezvăluit, citând surse politice, că omul de afaceri Alexandru Munteanu, care nu a mai fost implicat în activități politice până acum, urmează să fie propus pentru funcția de prim-ministru. Informația a fost ulterior confirmată de președintele PAS, Igor Grosu, care a precizat că formațiunea intenționează să înainteze candidatura acestuia președintei Maia Sandu. Decizia PAS de a-l desemna pe Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru a generat reacții împărțite: unii au criticat propunerea, în timp ce alții și-au exprimat susținerea, printre ei și Dorin Recean, care a menționat că Munteanu i-a fost profesor la facultate.

Dorin Recean, prim-ministru în exercițiu: „Dincolo de faptul că domnul Munteanu are o experiență extraordinară de a încuraja și a crește studenți, experiența lui profesională, experiența lui de a crește oameni, experiența lui de a fi economist, întreprinzător, investitor, va aduce exact acel suflu nou, în Guvern și în societate, de care avem nevoie ca să dezvoltăm economia”.

În 2007, după ce a fost distins cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare al Republicii Franceze, Munteanu a fost felicitat, în cadrul unei recepții organizate în incinta reședinței ambasadorului Franței de atunci, inclusiv de Marian Lupu, care era pe atunci președintele Parlamentului. În același timp, jurnaliștii de la RISE Moldova relatează că Alexandru Munteanu și-a administrat o parte dintre afaceri prin intermediul unui avocat cipriot sancționat internațional după războiul provocat de Rusia în Ucraina.

Într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook, recent creată, Alexandru Munteanu a precizat că a renunțat la colaborarea cu firma cipriotă de avocatură imediat ce a aflat că aceasta fusese inclusă pe lista sancțiunilor internaționale. În prima apariție publică după anunțarea candidaturii sale, Munteanu a răspuns la întrebări privind afacerile și averea pe care o deține și a vorbit despre modul în care decurge procesul de creare a noului guvern. Munteanu a declarat că invitația de a prelua funcția de premier a venit din partea președintei Maia Sandu.

Alexandru Munteanu, potențial candidat la funcția de premier: „A fost foarte neașteptat. Era o seară frumoasă, stăteam cu soția, ne aranjam lucrurile, ne făceam planuri și a sunat telefonul. Vorbind la figurat, când sună telefonul istoriei, trebuie să-l ridici. Eu nu știam cine mă telefonează, dar am recunoscut vocea. M-a întrebat ce fac în seara aceea și am vorbit puțin despre seară, căței, despre Codruț, despre cățelul meu Cupper și doamna președintă îmi spune: „Vă dați seama că vă sun să vă spun altceva”. Așa a început discuția”.

Procurorii anticorupție au contestat sentința emisă de Judecătoria Chișinău în cazul fostei deputate Marina Tauber, care a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Aceștia susțin că pedeapsa este prea blândă, în condițiile în care solicitarea inițială a acuzării a fost de 13 ani de închisoare. Mai exact, procurorii consideră neîntemeiată decizia instanței din 30 septembrie privind încetarea procesului penal pe capătul de acuzare legat de amestecul în înfăptuirea justiției și afirmă că au prezentat toate probele relevante care justificau o condamnare și pentru această infracțiune. Astfel, acuzatorii de stat cer Curții de Apel Centru să caseze parțial sentința, să dispună rejudecarea cauzei și să aplice Marinei Tauber o pedeapsă de 13 ani de închisoare, care să includă și condamnarea pentru amestec în înfăptuirea justiției. Fosta deputată Marina Tauber, o acolită a fugarului condamnat penal Ilan Șor, a fost condamnată în lipsă la 7 ani și 6 luni de închisoare pentru falsificarea rapoartelor de finanțare a campaniei electorale și acceptarea banilor de la un „grup criminal organizat”. Sentința a fost pronunțată pe 30 septembrie de judecătoarea Olga Bejenari de la Judecătoria Chișinău. În prezent, Tauber se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă.

Eduard Apostol, principalul învinuit în cazul unui dublu omor din 2002 de la Grătiești și vizat în mai multe cazuri de tâlhărie, va ajunge pe banca acuzaților după ce mai bine de 20 de ani s-a ascuns de organele de drept. Pe lângă infracțiunea principală de omor intenționat, bărbatul este învinuit și pentru alte fapte comise începând cu anul 1999: tâlhărie, furt, deținerea și procurarea ilegală de arme și muniții interzise. Inculpatul nu și-a recunoscut vina, iar pentru faptele de care este acuzat riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață. În prezent, acesta se află în arest, după ce a fost reținut de organele de drept pe 5 februarie 2025. Potrivit procurorilor, din anul 2002, când a fost dat în urmărire internațională, bărbatul s-a ascuns în mai multe țări, folosind identitatea unei persoane străine.

Miercuri, organele de drept au efectuat peste 50 de percheziții într-un dosar de corupție ce se referă la procesul de obținere a permiselor de conducere la Călărași. În urma acțiunilor de urmărire penală, trei persoane au fost reținute. Potrivit Centrului Național Anticorupție, 53 de candidați pentru obținerea permisului de conducere, administratorul unei școli auto din orașul Călărași, secretara instituției, trei examinatori, un instructor auto și un fost angajat al Agenției Servicii Publice sunt cercetați în acest dosar. Schema presupunea primirea unor sume între 500 și 700 de euro pentru asigurarea promovării examenelor teoretice și practice, necesare obținerii dreptului de a conduce mijloace de transport. Organele de drept au publicat o secvență audio din dosar.

Pe pagina oficială de Facebook a Primăriei municipiului Chișinău a fost publicat un mesaj incoerent, plin de greșeli gramaticale și cu un ton neobișnuit. În postare, autorul se plângea că nu reușește să șteargă comentariile „cu prostii” de la postările Primăriei, menționând că este ajutat de doi colegi: Ghena și Nicoleta. Mesajul a fost ulterior șters, iar autoritățile municipale au declarat că pagina a fost „compromisă temporar”. Cu toate acestea, în același interval de timp, pe pagina oficială continua transmisia live a ședinței Consiliului Municipal Chișinău, ceea ce a stârnit discuții în spațiul public. Ulterior, după un val de comentarii critice, administratorii au închis posibilitatea de a comenta la postarea prin care Primăria anunța despre „accesarea neautorizată” a paginii de facebook. Comportamentul administratorilor paginii oficiale a primăriei a stârnit o serie de reacții în spațiul public. Mai mulți chișinăuieni au fost blocați, iar comentariile le-au fost șterse. Andrei Curăraru, expert în cadrul Comunității WatchDog, a declarat că blocarea criticilor este o restrângere a dreptului la exprimare și un abuz administrativ, informând că va depune contestație administrativă și o acțiune în instanță pentru încălcarea dreptului la informare, dacă reprezentanții Primăriei, citez „nu vor reveni la legalitate”. Pe plan extern, vă spunem că autoritățile din Germania și Franța au semnat un acord pentru dezvoltarea unui sistem de avertizare rapid, bazat pe sateliți, care ar urma să îmbunătățească semnificativ capacitatea UE de a detecta lansările de rachete. Proiectul se numește „Ochiul lui Odin” și este coordonat de Compania spaţială germană OHB.

Autoritățile ucrainene anunță schimbări majore la Odesa, oraș considerat un adevărat scut pentru R. Moldova în contextul războiului declanșat de Rusia. Președintele Volodimir Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană primarului Ghenadi Truhanov, pe motiv că acesta ar deține și cetățenia rusă, lucru negat de primar. Liderul de la Kiev a anunțat crearea Administrației Militare Municipale Odesa și l-a numit pe Serhii Lisak în funcția de șef al noii structuri. Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat joi că urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Budapesta, într-un efort de a pune capăt războiului din Ucraina. Cei doi au purtat o convorbire telefonică ce a durat aproximativ două ore, pe care Trump a descris-o drept „foarte productivă”. Întreținerea întregului ecosistem politic controlat de „gruparea Șor” ar costa milioane de lei lunar, iar cel mai plătit pion local al lui Șor, cu un salariu de 150 de mii de lei lunar, ar fi Alexei Lungu, fostul jurnalist transformat în politician, prezent la mai multe manifestații organizate de „gruparea Șor”. Lungu a avut, în ultimele luni, mai multe tentative de a intimida presa prin atacuri verbale și plângeri depuse la Consiliul Audiovizualului. Mai multe detalii găsiți pe zdg.md.

Patru alerte de raid aerian, o noapte petrecută într-un adăpost subteran, o întâlnire cu jurnaliștii din toată Ucraina, inclusiv din zonele ocupate de ruși, și o „ciocnire” cu istoria în Piața Independenței din Kiev. Este experiența prin care au trecut jurnaliștii ZdG Natalia Zaharescu și Anatolie Eșanu în doar o zi și o noapte petrecute la Kiev.

















