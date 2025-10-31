Victoria Belous, de la tribuna Parlamentului: „Sunt oameni care se rup pentru economia asta. Dar știți cu cât ați contribuit la o pensie, la un drum, la o investiție? Cu zero lei”

Deputata PAS, Victoria Belous, a ținut un discurs de la tribuna Parlamentului în cadrul ședinței din 31 octombrie. Luarea de cuvânt a fostei ministre a Finanțelor a strâns sute de aprecieri și peste o mie de distribuiri în doar o oră de la publicare.

Luare de cuvânt a deputatei Victoria Belous în timpul dezbaterilor privind acordarea votului de încredere Guvernului condus de Alexandru Munteanu – ședința plenară a Parlamentului din 31 octombrie 2025:

„În astă seară și în campanie toți s-au luptat pentru deficitul acestei țări. Și eu, dacă sincer, rămân surprinsă. Eu am lucrat la Serviciul Fiscal de Stat 17 ani. În campanie am auzit cât de greu se trăiește Moldova, dar eu pot să vă spun, în sală, colegii din opoziție, aveți familii care au trăit un an întreg cu 33 de mii de lei. Și arată suficient de bine, suficient de bolfoși la față. Sunt oameni care Doamne ferește ce se rup pentru economia asta. Voi știți cu cât ați contribuit în anul respectiv la o pensie, la un drum, la o investiție? Cu zero lei. Și voi aveți grijă de școli? Îmi pare foarte bine când avem așa oameni curajoși, care au primit milioane de lei din buget și când își face calculele, dacă nu știu cum, pot să meargă la SFS să vadă cât au achitat în viața lor. Că ei au primit de la stat mai mult decât a achitat. Și astăzi el vine să salveze agricultorii, care de fapt au achitat mai mult și el a primit bani din munca altor agricultori. Să comentezi un program a unui om care a lucrat în economii? Aici toți se luptă pentru deficitul acestei țări. (…) Toți se luptă pentru deficit. Drumurile nu apar din senin, asfaltul din cer nu plouă. Și toți salvăm localitățile R. Moldova. (…) Să-mi dați un exemplu de o țară din lume unde s-a făcut o fabrică și care nu are acces să transporte marfa pe un drum asfaltat”, a spus Victoria Belous în discursul ținut la tribuna Parlamentului.

Deputata Victoria Belous a menționat și despre închiderea școlilor, despre care au menționat alți deputați în discursurile din cadrul ședinței Parlamentului.

„Aici toți sunt apărători ai copiilor și dreptului privind accesul la educație. Eu sunt mamă la trei copii. Pe mine mă înspăimântă tupeul cu care unii încearcă să nu închidă o școală de 20 de copii. Voi serios credeți că în școala cu 20 de copii se poate face educație de calitate? E ideal, da, se poate atunci când nu-i copilul tău. Și atunci când nu-i ruda ta. În clasa șaptea poți să ai zece profesori la 20 de copii. În situația în care la 20 de kilometri este școală bună, e perfectă. Și ei nu-s copiii dumneavoastră, sunt copii altora, iar ei o să fie alegători. Și în campanie noi pe ei o să-i scoatem și o să-i facem carne de tun. Toți dăm recomandări, dar eu nu am văzut azi aici o propunere concretă. Atunci când vrem să punem umărul la dezvoltarea țării, venim cu propuneri concrete”, a mai menționat deputata PAS.

Discursul integral poate fi văzut aici:

Victoria Belous a deținut funcția de ministră a Finanțelor din 2024. A fost directoare adjunctă a SFS, funcție pe care o deținea din august 2022. În perioada ianuarie 2021 – iulie 2022 a fost șefă a Direcției generale antifraudă din cadrul SFS, iar înainte de a ajunge în această funcție a activat timp de trei ani în calitate de șefă a Direcției juridice din cadrul Serviciului (perioada 2017-2020). În aprilie 2010 – octombrie 2012 a deținut funcția de șefă a Secției contestații și reprezentare în instanțele de judecată, Direcția asistență juridică din cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, conform datelor publicate de SFS.

Belous deține o diplomă de licență, Facultatea Drept, Universitatea de Stat din Moldova și un master în administrare publică.