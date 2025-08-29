Victor Juc: „Moldova nu poate fi zonă tampon, ci parte a proiectului european”

Republica Moldova nu este un stat condamnat la periferie și nici nu depinde de Federația Rusă pentru a supraviețui. Dimpotrivă, țara are șansa să-și consolideze parcursul european, iar dimensiunea ei nu reprezintă un obstacol, consideră Victor Juc, profesor universitar și director al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al Universității de Stat din Moldova.

„Situația Republicii Moldova s-a schimbat odată cu alegerile prezidențiale din 2020 și scrutinul parlamentar din 2021, când țara noastră a fost repusă în circuitul diplomatic european”, afirmă expertul. Acesta reamintește că în perioada 2017–2019 Moldova „a fost practic supusă izolării, dat fiind furtul miliardului și mai ales declararea nulă a alegerilor pentru primarul general al capitalei”.

Potrivit lui, momentul decisiv a fost anul 2022, când Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la Uniunea Europeană. „Nu este deloc întâmplător că Republica Moldova nu doar a declarat că se angajează în realizarea parcursului european, dar a realizat și anumite reforme în conformitate cu standardele europene. S-a început cu armonizarea legislației naționale, iar apoi cu implementarea, dar între armonizare și implementare există o distanță foarte mare”, a explicat profesorul.

„Moldova nu este și nu poate fi zonă tampon”

În replică la narațiunile unor politicieni, care susțin că Moldova ar fi necesară Uniunii Europene doar ca „zonă tampon” împotriva Rusiei, Juc este categoric: „Este total greșită această idee, pentru că actualmente rolul spațiului terestru în acțiunile militare a scăzut substanțial. Republica Moldova nu poate fi o zonă tampon între Uniunea Europeană și Federația Rusă, pentru că mai avem și Ucraina, iar Uniunea Europeană nu are nevoie de zone tampon, pentru că știe foarte bine din istorie că aceste aranjamente nu conduc la altceva decât la izbucnirea de războaie”.

Expertul subliniază că miza Bruxelles-ului nu este militară, ci civilizațională: „Uniunea Europeană nu atât are nevoie de Republica Moldova, cât dorește ca oamenii de aici să trăiască mai bine, în conformitate cu practicile europene, dar păstrându-și tradițiile naționale”.

UE – proiect viabil

O altă narațiune pro-rusă, potrivit căreia Uniunea Europeană și-ar fi pierdut forța, este respinsă de Juc: „Este absolut greșită și această narațiune, este una anti-europeană. UE din contra, își consolidează capacitățile. Uniunea Europeană și-a demonstrat viabilitatea, dar este foarte dificil de a satisface interesele naționale ale unui număr de 27 de țări”.

El adaugă faptul că, în ciuda dificultăților, proiectul european continuă să atragă state noi: „Cel puțin șase țări se află pe linia de așteptare de a se integra în cadrul Uniunii Europene, iar altele se află în eșalonul secund. Deci, proiectul european în continuare este viabil”.

Problema transnistreană: obstacol sau oportunitate?

Întrebat despre conflictul transnistrean și retorica potrivit căreia R. Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără soluționarea acestuia, Juc a explicat: „Dacă va fi soluționat conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova, autoritățile constituționale vor avea posibilitatea să manevreze din punct de vedere diplomatic așa cum le dictează interesele naționale. Actualmente, când dorim să promovăm o acțiune de politică externă, trebuie să ne gândim și la cum vor reacționa cei din stânga Nistrului și susținătorii lor externi”.

Totuși, menționează expertul, problema nu trebuie să blocheze parcursul european al țării: „Conflictul din raioanele de est nu trebuie să fie un impediment în apropierea Republicii Moldova de Europa, ci trebuie de încercat fie să fie rezolvat, iar dacă nu, mai bine să rămână înghețat, repetându-se varianta cipriotă”.

„Oamenii foarte des se gândesc că R. Moldova este o țară mică, amărâtă, noi trebuie să ne asociem cu un stat mai puternic. R. Moldova este într-adevăr o țară mică, dar în Europa sunt foarte multe țări mici unde nivelul de trai este mult mai mare decât în țările mari. Eu le-aș spune oamenilor că este necesar să gândească bine, să cântărească bine și ca Republica Moldova să continue parcursul european”, menționează profesorul.

El atrage atenția că viitorul țării depinde de alegerea pe care o vor face cetățenii la urne: „Dacă la guvernare vor veni forțe anti-europene sau pseudo-europene, atunci nivelul de trai al oamenilor va scădea foarte mult. Dacă noi continuăm parcursul european, va fi o stabilitate sau chiar o îmbunătățire a nivelului de trai al oamenilor. Dacă noi stopăm parcursul european prin votarea forțelor anti-europene sau pseudo-europene, atunci să știți că ne așteaptă timpuri foarte grele”, a explicat expertul.

Dumitru PANIȘ, stagiar ZdG

Acest material a fost produs cu suportul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia reprezintă responsabilitatea exclusivă a proiectului „Consolidarea rezilienței de sus în jos și de jos în sus în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană. Conținutul materialului aparține autorilor și nu reflectă în mod neapărat viziunea Uniunii Europene.