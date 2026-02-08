Victima din noul dosar al lui Nicanor Ciochină, învinuit de tortură: „Dacă nu te duceai la el când te chema la lucru, te bătea”

Victima din dosarul lui Nicanor Ciochină, deschis pentru tortură, tratament inuman și degradant, în baza unui caz din anul 2020, a povestit mai multe detalii din ziua incidentului, în cadrul podcastului „Verdict Exclusiv”, prezentat de avocatul Dorin Podlisnic.

Fostul primar din Boldurești este învinuit că ar fi agresat un bărbat cu probleme de deplasare și l-ar fi obligat să meargă la locul unei presupuse incendieri de vegetație, unde ar fi fost constrâns fizic și psihic.

Victima povestește că, în luna mai, anul 2020, pe un deal din Boldurești ar fi izbucnit un incendiu, care din cauza vântului se extindea spre locul unde acesta muncea la acel moment.

Din spusele lui, Nicanor Ciochină a venit la locul incendiului și ar fi prezentat un comportament agresiv față de el, acuzându-l că este vinovat de producerea incendiului. Fostul primar l-ar fi pus să meargă 500 de metri după el, până la locul incendiului. Cei doi nu se cunoșteau până în acel moment, spune partea vătămată.

„Întâi mi-a tras o palmă după cap, apoi mi-a tras un picior, după mi-a mai dat un picior la operație, și iar am mai mâncat o palmă. După m-a înjurat în cuvinte necenzurate și mi-a spus să merg după el. (…) Îi spuneam să nu lovească cu piciorul pentru că abia am ieșit de la operație, și el nimic, tot dădea în mine.

(…) M-a dus până la locul unde era focul, m-a lepădat acolo, el a fugit și m-a pus să aștept pompierii și să le arăt drumul”, a declarat partea vătămată.

Captură de ecran: YouTube/ Podcast Verdict Exclusiv

Întrebat de ce nu s-a adresat la Poliție în 2020, dar a decis să o facă acum, victima a declarat că în 2020 nu ar fi avut posibilitatea să ajungă până la Poliție, însă acum își dorește ca Nicanor Ciochină să fie pedepsit, inclusiv pentru alte fapte pentru care este învinuit.

„M-aș bucura, așa cum a ucis și acest copil, el pe mai mulți i-a bătut, în sat la el, când era comisar. Asta mi-aș dori, să tragă și el ce am tras eu”, a spus victima.

Victima, pe nume Vasile, spune că anterior a mai depus o plângere la Procuratura Nisporeni, însă reprezentanții de acolo ar fi încercat să-l oprească, acuzând că Nicanor „îi are pe ai lui acolo”. De asemenea, el spune că mai are prieteni care ar fi fost bătuți de învinuit, pe vremea când Nicanor era comisar.

„Când a fost el comisar, eu mai am prieteni în Boldurești, care mi-au lămurit tot. Dacă nu te duceai la el când te chema la lucru, el te bătea. (…) Cum am înțeles de la mai mulți, el e agresiv. (…) Nimeni nu a scris plângere pentru că el era comisar, nu puteau să facă nimic atunci. (…) El în tineret bătea. Unde să te plângi dacă ei sunt puși toți grămadă, la cine să te jălui?”, spune el.

Întrebat ce i-ar spune fostului primar de la Boldurești dacă ar fi acum în fața lui, bărbatul a răspuns:

„Are și el copii, dacă m-aș duce și eu să bat copiii lui, tot așa să fie operați și cu dureri, iar eu i-aș bate, cum s-ar simți el atunci, ca un tată? Nu se gândește că la el stau copiii în căldura mamei de acasă, dar altă mamă stă și plânge pentru copilul ei. Cum îi stă lui inima spunând că nu e drept?”, a declarat Vasile.

Detalii despre noul dosar al lui Ciochină

În cătușe și însoțit de oamenii legii – așa a apărut Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, la ședința din 2 februarie 2026. Se întâmplă după ce la 29 ianuarie, acesta a fost reținut de mascații de la „Fulger” într-un alt dosar, în care este învinuit de tortură, care s-a petrecut în 2020.

Ciochină se declară nevinovat și susține că e victima unui dosar fabricat.

Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Hotărârea a fost luată vineri, 30 ianuarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor, care au solicitat 30 de zile de arest.

În cauza penală privind „crima de la Boldurești”, procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină și trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.