ULTIMA ORĂ Nicanor Ciochină, plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Fostul primar de Boldurești susține că noul său dosar ar fi „fabricat”

UPDATE 16:47 Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant, a fost plasat în arest preventiv pentru 20 de zile. Hotărârea a fost luată vineri, 30 ianuarie, de Judecătoria Chișinău, la solicitarea procurorilor, care au solicitat 30 de zile de arest.

Informația despre soluția instanței a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.

„(…) Poziționarea impusǎ victimei de cǎtre primarul învinuit, dupǎ agresiunea la care a fost supus, i-ar fi cauzat persoanei dureri intense şi suferințe psihice.

Prin urmare, acesta a fost reținut cu sprijinul angajaților “Fulger” şi învinuit de procurorii PCCOCS de torturǎ. Acum, dupǎ aplicarea arestului preventiv în privința acestuia de cǎtre judecǎtorul de instrucție, învinuitul urmeazǎ sǎ fie investigat, în continuare (timp în care beneficiazǎ de prezumția nevinovǎției, potrivit legii)”, susține PCCOCS într-un comunicat.

Știrea inițială:

Procurorii solicită 30 de zile de arest preventiv pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, cercetat și într-un dosar de tortură, tratament inuman și degradant. Solicitarea este examinată în aceste momente de Judecătoria Chișinău. Ședința de judecată a început la ora 14:00.

Informația despre solicitarea procurorilor a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă de către purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur.

În timp ce era însoțit vineri, 30 ianuarie, la Judecătoria Chișinău, Nicanor Ciochină a declarat pentru jurnaliștii de la TV8 că dosarul ar fi fabricat și s-a declarat nevinovat.

„(…) Nu este nimic adevărat. După familie, cetățeanul nu este de la noi din sat”, a menționat Ciochină în sala de judecată.

Totodată, Dumitru Buliga, avocatul inculpatului, a spus pentru sursa citată că Ciochină este gata să meargă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

Detalii despre noul dosar al lui Ciochină

Pe 29 ianuarie, la Judecătoria Chișinău a avut loc o nouă ședință în dosarul în care este învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Instanța a hotărât prelungirea controlului judiciar pentru încă 60 de zile. Procurorul Alexandru Botnaru a motivat cererea prin riscul ca fostul primar de Boldurești să încerce să se sustragă de la urmărirea penală.

La ieșirea din judecătorie, Nicanor Ciochină a fost reținut de oamenii legii într-un alt dosar, deschis pentru tortură, tratament inuman și degradant. Oamenii legii investighează un caz din anul 2020, în care fostul primar ar fi agresat un bărbat cu probleme de deplasare și l-ar fi obligat să meargă la locul unei presupuse incendieri de vegetație, unde ar fi fost constrâns fizic și psihic.

Învinuit că a lovit mortal un copil

Procurorii cer nouă ani de închisoare cu executare pentru Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Totodată, procurorii au solicitat trei ani de închisoare și pentru Ion Andronache, învinuit că l-a ajutat pe Ciochină să ascundă urmele crimei.

Controlul judiciar în privința lui Ciochină, prelungit



Tot astăzi, în dosarul pe numele lui Ciochină, aflat la faza de cercetare judecătorească, i-a fost prelungită măsura preventivă de control judiciar pentru un termen de 60 de zile.

Procurorul Alexandru Botnaru și-a argumentat cererea de prelungire a măsurii preventive prin posibilitate de eschivare a lui Ciochină. Astfel, măsura ar putea „preveni situațiile în care s-ar putea tergiversa procesul”.

„Eu nu am să mă duc nici în Transnistria, nici în Groenlanda”, și-a argumentat Ciochină poziția, declarând solicitarea procurorilor drept neîntemeiată.

Acuzațiile aduse de procurori

Nicanor Ciochină este învinuit că, pe 19 februarie 2024, l-a accidentat mortal pe Mihai Beșliu și a fugit de la locul faptei. Potrivit anchetei, înainte de a fi prins, pe 21 februarie, fostul primar din Boldurești ar fi încercat să ascundă urmele accidentului, înscenând o altă coliziune cu implicarea mașinii deteriorate. Ulterior, a fost reținut și complicele lui Ciochină, un medic stomatolog, Ion Andronache. Acesta l-ar fi ajutat pe Ciochină să găsească o mașină identică celei implicate în accident și să monteze plăcuța cu numărul de înmatriculare pe o altă mașină. Andronache riscă până la trei ani de închisoare, iar Nicanor Ciochină – până la șapte ani de pușcărie. Înainte de a ajunge primar de Boldurești, Nicanor Ciochină a fost, timp de cinci ani, șeful Inspectoratului de Poliție Nisporeni.