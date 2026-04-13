Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, se va întâlni din nou cu așa-zisul „ministru de externe” de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Discuția ar urma să aibă loc pe 16 aprilie

Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și așa-zisul „ministru de externe” din stânga Nistrului, Vitali Ignatiev, ar urma să se întâlnească din nou, pe 16 aprilie 2026, într-un format 1+1. În cadrul întâlnirii, ar urma să fie discutat planul guvernului moldovean de a impozita agenții economici din regiunea transnistreană și a folosi banii pentru un Fond de convergență, respins vehement de administrația de la Tiraspol, transmite Europe Liberă, citând surse din cadrul Biroului pentru Reintegrare.

Tiraspolul a propus data de 16 aprilie, iar Chișinăul a căzut de acord, după unele ezitări, au spus Europei Libere surse de la Biroul de Reintegrare.

Un plan la guvernului de la Chișinău aprobat în prima lectură de parlament prevede aplicarea graduală în stânga Nistrului a taxelor pentru agenții economici aplicate și companiilor de pe malul drept.

Tiraspolul vrea explicații

Așa-numitul șef al diplomației transnistrene, Vitalii Ignatiev, a afirmat la un post TV de la Tiraspol că discuțiile ar urma să vizeze „abordările R. Moldova față de procesul de negocieri”, dar și „încălcarea flagrantă” de către Chișinău a acordurilor anterioare.

Ignatiev a mai spus că Tiraspolul a transmis Chișinăului propunerea de a organiza o ședință a grupului de experți pe probleme economice, pentru a analiza inițiativa Chișinăului privind impozitarea companiilor transnistrene.

Într-un interviu pentru agenția rusă RIA Novosti, publicat pe 10 aprilie, Ignatiev a criticat intenția Chișinăului, avertizând că măsura ar putea provoca „o criză umanitară”, invocând riscul de impozitare dublă a agenților economici și „confiscarea ilegală” a resurselor financiare ale companiilor și cetățenilor din regiunea transnistreană.

Vitalii Ignatiev a afirmat că, de exemplu, aplicarea TVA de 8% la gazele naturale ar duce la creșterea cu 40% a tarifelor la utilități și la „consecințe catastrofale” pentru majoritatea întreprinderilor mari.

Chișinăul dorește „control constituțional efectiv”

Biroul Politici de Reintegrare (BPR) de la Chișinău a comunicat Europei Libere, într-un răspuns în scris, că „formatele de dialog pot fi diferite”, dar că miza centrală a discuțiilor rămâne restabilirea integrității teritoriale a țării și „controlul constituțional efectiv” asupra întregului teritoriu al R. Moldova.

BPR consideră că formatul „5+2” nu mai poate funcționa ca „un cadru operațional pentru avansarea procesului de reglementare” și că dialogul trebuie adaptat la realitățile actuale.

„Așteptăm angajamente clare din partea Tiraspolului în vederea soluționării conflictului în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a R. Moldova”, se arată în răspunsul pentru Europa Liberă.

Instituția a confirmat că întâlnirea va avea loc pe 16 aprilie.

Pe 26 februarie, la Tiraspol a avut loc prima întâlnire dintre viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, și așa-zisul „ministru de externe” din stânga Nistrului, Vitali Ignatiev, în formatul 1+1. Întâlnirea a avut loc în cadrul misiunii OSCE.